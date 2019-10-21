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連千毅小弟賢賢無預警放鳥粉絲　資深員警曝「內幕原因」

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賢賢無預警放鳥粉絲，讓許多鐵粉傻眼（圖／翻攝自賴賢賢臉書）

圖文／周刊王

知名直播主連千毅日前在高雄掀起直播主之亂，目前關押高雄看守所中。連千毅身邊的小弟「賴賢賢」在17日於個人臉書開直播，也有許多連粉買帳，同時上線觀看人數還突破8000人，頗有取代大哥連千毅之意，原本賢賢想要趁勢追擊，但到了約定時間卻沒有開直播，據了解，一位員警透露賢賢可能是受到警方的警告，才沒依約定時間開播，之後有許多賢粉就上網留言詢問「何時開直播？」賢賢只用貼圖回應大家。

賢賢過去就常在時常在連千毅直播上露臉，他在12日晚上就在個人臉書預告，將在自己的臉書開直播，消息一出果真吸引不少鐵粉上線等待，此次復出直播在線人數更一度突破8000人，讓賢賢十分滿意，之後更PO文與粉絲約定下次的直播時間。

奇怪的是，賢賢在直播結束就火速把影片刪除，到了約定的直播時間，賢賢卻沒依約開直播，讓不少賢粉撲了空，導致不少賢粉留言給賢賢發生什麼事？是不是出了什麼狀況？但賢賢卻統一只用貼圖回應，並沒有針對問題做出解釋，也無從得知他為何會做出取消直播的決定，針對什麼時候再開直播，也並沒給出任何時間。

據《三立新聞網》報導，一名不願具名的刑警透露，賢賢開了一次直播見反應不錯想打鐵趁熱，但也因被警方警告此時不要惹事，才會出現放鳥粉絲的事件，未來若想繼續靠直播賺錢，得繼續維持網路聲量，才會繼續Po文與粉絲們互動，卻不回應粉絲問題的狀況出現。

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