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韓粉爸怒「女兒被當黑韓工具！」　150字PO文還原玩沙現場

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▲▼韓國瑜台南公益淨灘。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜台南公益淨灘，意外引發玩沙爭議。（圖／記者洪正達攝）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜20日前往台南黃金海岸淨灘，並在沙灘上與女童互動玩沙，但是因為女童拒喊「凍蒜」，遭指連小孩都不歡迎韓國瑜。對此自稱是韓粉的女童父親在韓粉社團「韓家軍」發文，還原當時的現場。

韓國瑜在20日下午，在韓粉簇擁下前往黃金海岸淨灘，還跟小朋友互動玩沙，其中一名媽媽看到韓國瑜到來，便問小朋友怎麼沒說「韓國瑜！凍蒜」，但是女童可能是因為人多緊張不肯開口，韓國瑜見狀表示，小朋友可能是怕生，看到人多會緊張。

隨後韓國瑜又轉向另一邊的男童，想拿起他手中的沙鏟跟他互動，但是男童硬是不放手，韓見狀只好拿起女童砂鏟，幫兩人挖沙，但是小朋友一直拍掉韓國瑜挖的沙子。由於當時的互動情況不順利，就遭指是連小朋友都不喜歡韓國瑜，但是韓粉爸事後則發文對於孩子被當成黑韓工具感到憤怒，並且還原當時的現場狀況。

韓粉爸PO文全文如下：

短短幾個小時.... 心情從興奮到憤怒！！！

孩子只是玩個沙子而已....

為什麼要拿我女兒遇到陌生人的反應當成抹黑韓總的工具？

記者們
你知道你採訪前
小孩子在玩老闆娘賣東西給客人的遊戲嗎？
你知道你們離開後
我女兒一直再問 客人呢？ 為什麼不見了？

這些你們什麼都不知道！
為什麼你們要聯合起來 利用我小孩的反應來攻擊韓總？
#氣死我了

▲▼韓粉爸PO文還原玩沙現場。（圖／翻攝自韓家軍臉書社團）

▲韓粉爸PO文還原玩沙現場。（圖／翻攝自韓家軍臉書社團）

網友在PO文下留言表示，「小朋友的正常反應都要被扭曲化，泛政治，民進黨真的沒救了！」、「別生氣，氣壞身體，好到黑韓者，加油！」、「小孩看到陌生人會害怕是正常的」、「選舉選到沒人性，全國庶民運動下架民進黨」、「很可惡又可怕，用這種方式欺騙多少人了，騙了年輕人，還要害小小孩，無恥！」。

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