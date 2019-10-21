▲ 土城承天路路殺改善工程完工，幫動物尋找安全的路。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區大安里通往承天禪寺的承天路，道路沿線山林茂盛，是野生動物棲息與活動的重要場所，但常見有青蛙、蛇等動物路殺情形，新北市農業局辦理道路路殺改善工程，幫動物尋找安全的路，已於21日完工。

承天路因風景優美的桐花公園與登山步道，相較其他山區道路車流量較大，且沿線生態豐富，為避免路殺情形發生，經新北市農業局辦理會勘，並委請行政院農委會特有生物研究保育中心林德恩老師（路殺社成員）協助調查該路段動物路殺之熱點範圍，選定桐花公園入口附近辦理路殺改善工程。

為了讓動物安全通行，專家建議避免用動物會攀爬而喪失誘導效果的網狀阻隔，而採用抗UV之塑布圍籬進行阻隔並誘導動物至新設動物通行廊道，且塑布圍籬基礎不採混凝土結構，以避免過度擾動邊坡及既有生態環境，並可視後續路殺觀察情形來調整阻隔位置。

工程施工時為避開人潮車潮，施工廠商配合調整施工時間，將影響程度降到最低，大安里長張俊隆表示，土城承天路是當地里民及登山遊客出入的主要道路，為保護動物免於路殺，感謝新北市政府的用心及能如期如質完成改善工程。

農業局長李玟表示，土城桐花公園附近自然生態豐富，多有珍貴的兩棲動物，如褐樹蛙、拉都希氏赤蛙、翡翠樹蛙等，農業局辦理路殺改善工程，以期降低動物路殺情況，保護人車及野生動物通行安全。

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