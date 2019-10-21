男子生活困苦二仁溪橋輕生　海巡奮力下水成功救援

▲海巡署第11岸巡隊第1機動巡邏站人員，下水成功救援該男子，避免憾事發生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第11岸巡隊第1機動巡邏站，10月21日中午11時許，於二仁溪橋巡邏時接獲民眾通報，橋下有1名男子疑似跳海輕生，隨即由第11岸巡隊下水成功救援，避免憾事發生。

10月21日中午11時許， 21日中午11時許，第11岸巡隊第1機動巡邏站於親水公園至四鯤鯓執行巡邏勤務時，行經二仁溪橋看見有1名民眾向11隊勤務人員呼救，隨即上前瞭解，並發現有一名男子疑似跳海輕生，於二仁溪橋下載浮載沉，情況危急，第11岸巡隊人員見狀並評估現場狀況後，隨即攜帶救生裝備奮勇下水實施搶救，經第11岸巡隊人員迅速下水救援，順利將該名男子救起，初步檢查該男子意識清楚無明顯外傷。

海巡人員主動關心得知該男子因生活困苦，且心情鬱悶而有輕生念頭，後續由茄萣消防分隊救護車將老翁送往台南市立醫院檢查，這次救援案所幸海巡人員即時前往，成功挽救寶貴性命，也避免憾事發生。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸邊發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署會竭誠為民眾服務。

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