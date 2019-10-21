蔡英文反送中撿到槍「膛炸了」　李艷秋揭5真相：一個殺人犯就能摧毀司法

▲李艷秋認為，蔡英文反送中撿到槍，現在卻因陳同佳投案「膛炸了」。（合成圖／翻攝臉書、記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

港女箱屍案兇嫌陳同佳投案受阻，延燒成政治問題。資深媒體人李艷秋21日評論，蔡英文在反送中議題「撿到槍」，大打顧主權、護台灣牌，民調節節攀升，如今陳同佳投案遭拒絕入境，理由竟是「時機敏感」、「殺人犯是被自首，有陰謀」、「港府政治考量」，瞬間讓人權正義、司法主權等宣言不攻自破，也反映了蔡政府的5個真實面向。

李艷秋在臉書分析如下：

一、蔡政府強烈恐共，只能封門逃避，不敢正面迎敵。

二、顯示蔡政府無力處理兩岸事務，面對老共出招，口袋裡沒有劇本能應對。

三、蔡政府對台灣民主法治毫無信心，一個殺人犯就能摧毀司法，矮化國格。

四、蔡總統如果心中確實有中華民國，此刻應說「本案依中華民國法律依法審理」，現在不敢說這句話，代表最近掛在嘴邊的「中華民國」都是練肖話。

五、反送中補充大量政治能量，蔡英文希望這場運動能持續，並在選舉中發揮最大效果，所以任何可能有助港府收拾局面的作為「一概拒絕」。

李艷秋認為，蔡政府撿槍、撿彈，就是不撿殺人犯，所以對於受害者及其家屬，台灣應該說聲抱歉，「你們要的正義，蔡英文政府因為無能、恐共以及選舉至上，不能給你們，反送中讓蔡英文撿到槍，但是…膛炸了！」

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