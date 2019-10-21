萬里蟹開跑！基隆地檢設攤宣傳「反賄選」　籲大家力挺乾淨選舉





記者郭世賢／新北報導

萬里螃蟹季千人大啖鱻蟹宴19日野柳漁港熱鬧登場！檢警調齊設攤宣導「反賄選」，新北市長侯友宜站台力挺「乾淨選舉」。基隆地檢署主任檢察官陳彥章、主任觀護人簡惠霠率領基隆地檢署榮譽觀護人團隊邀請新北市長侯友宜一同宣導反賄，祝福大家開心吃蟹，也要一起反賄不懈（圖／基隆地檢署提供）。

基隆地檢署與金山分局、法務部調查局新北市調查處新店調查站等單位，聯合組成預防犯罪宣導團，以有獎徵答方式向往來遊客宣導「反賄選」、「反詐騙」、「安居緝毒專案」，另新北市長侯友宜蒞臨會場時，也加入宣導團隊協助宣導，讓熱鬧的場面更形熱絡。

活動過程中，主任檢察官陳彥章邀請民眾掃描基隆地檢署臉書QR code並按讚或加入基隆地檢LINE@反賄專區，一起支持反賄選，就能獲得反賄三寶一抹布《乾淨選舉賢人出頭》、口罩《檢舉賄選地檢罩您》和扇子《搧來千萬走路有風》及隱藏版精美禮物。

接著更祭出麗星郵輪船票吸引目光，邀請民眾進入基隆地檢署臉書上網填問卷參加有獎徵答，就有機會抽中麗星遊輪寶瓶星號四天三夜、三天二夜雙人遊船票及其他許多獎項等，獲得民眾熱烈迴響。簡主任觀護人及基隆地檢署榮譽觀護人和現場民眾互動熱絡，加深民眾「不買票、不賣票、要檢舉」的觀念，邀請大家加入反賄選的行列，一起支持乾淨選舉，共創美好未來！

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