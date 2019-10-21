全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽　「球王」台南市牙醫師公會

▲義賣及捐贈所得，由美善基金會吳宛玲督導代為接受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

第19屆全國牙醫師盃高爾夫球錦標賽，10月20日在南一球場舉行，球賽由台南市牙醫師公會承辦，來自全國參加【牙盟揮桿府城爭冠】的兩百多位牙醫師及來賓，在快樂的揮桿球敍中，爭取榮耀也樂捐慈善！

賽事籌備主委王啟芳醫師表示，在牙醫師全聯會王棟源理事長、台南市王瑞斌理事長暨張焱焯榮譽理事長全力支持下，動員熱心的台南市牙醫師，精心籌備，統合各方贊助資源，力求活動的盡善盡美。

本次賽事更結合慈善公益，有感美善基金會吳道遠神父長期守護遲緩兒，身心障礙大小朋友，憨老家庭，社區弱勢家庭，特於球場第8洞設置愛心攤位，接受熱情捐款購買義賣品，用愛助遲緩兒，成長不卡關，義賣及捐贈總共募的90810元，由美善基金會吳宛玲督導代為接受。

錦標賽成績：團體組甲組：第一名：台南市牙醫師公會－球王隊、第二名：高雄市牙醫師公會－雷霆殺手隊、第三名：台南市牙醫師公會－A隊。團體組乙組：第一名：南投縣牙醫師公會－健康隊；第二名：屏東縣牙醫師公會－菁英A隊；第三名：高雄市牙醫師公會－彈笑書生隊；個人組貴賓組總桿冠軍：林聖哲、淨桿第一名：陳信利、長青組總桿冠軍：張樹春、淨桿第一名：黃明成；競賽組總桿冠軍：張文政、淨桿第一名：張漢明。

特別的是杜瑞煙醫師破紀錄，在全國牙醫師盃高爾夫球賽史無前例的【一桿進洞】

台南市牙醫師公會王瑞斌理事長，感謝大家共襄盛舉，對舉辦全國賽事活動還可以兼具公益回饋社會，讓活動的意義更豐富多元。