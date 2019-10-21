教育部確定了！全台大學明年停招裁撤107系組　新增97系組

▲教育部公布109學年度共有107系組停招裁撤。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（21日）晚上公布「109學年度大學校院總量增設調整核定表」，明年度全台大學將新增97系組、停招59系組、裁撤48系組、調整48系組。根據教育部提供資料顯示，明年停招加上裁撤共有107系組，占比3.79％。相較今年4.55％、去年3.03％、前年4.87％。

以教育部今晚公布核定表中的台灣大學為例，醫學工程學系中的「醫學工程學系」與「醫學工程學研究所」，自109學年度起整併為「醫學工程學系」。班次新增博士班電信工程學研究所的「電信工程學研究所產學研發博士班」。學位學程新增博士班「全球衛生博士學位學程」，和碩士班「全球農業科技與基因體科學碩士」。

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再以交通大學舉例，博士班「材料科學與工程學系」 、「材料科學與工程學系奈米科技博士班」及「材料科學與工程學系博士班」，自109學年度起班次整併為「材料科學與工程學系博士班」。

交大停招部分，加速器光源科技與應用博士學位學程「材料科學組」、「光電工程組」、「電子工程組」、「環境工程組」、「生物科技組」，自109學年度起停招。碩士班加速器光源科技與應用碩士學位學程 「材料科學組」、「電子工程組」、「加生物科技組」、「光電工程組」、「環境工程 組」，和碩士班跨領域分子科學國際碩士學位學程，也從109學年度起停招。

交大也裁撤管理學院碩士在職專班 「管理學院碩士在職專班科技法律組」。碩士班、博士班資訊管理與財務金融學系 「資訊管理與財務金融學系資訊管理碩士班」及「資訊管理與財務金融學系資訊管理博士班」。

詳細名單可以到教育部公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量查看。

