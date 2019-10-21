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分手半年求復合遭拒！22歲女持刀闖前男友家…「一刀割斷他爸爸脖子」

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▲▼示意圖,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤。（圖／123rf）

▲22歲女持刀衝前男友家，一刀捅死前男友的父親。（圖／123rf）

記者柯振中／綜合報導

江蘇南京日前發生一起恐怖情殺，22歲的璐璐（化名）與男友分手半年，多次向男友要求復合不成，竟然買刀衝到對方家中，一刀刺向男友父親的脖子，導致男友父親噴血倒地慘死。事件發生後，璐璐已被依故意殺人罪起訴，目前全案仍在審理中。

綜合陸媒報導，璐璐2017年7月在南京與男友李欣（化名）認識，2人交往將近一年，李欣2018年5月向璐璐提出分手，告知璐璐「喜歡上了別的女人」，希望能夠得到璐璐的祝福。

璐璐與李欣分手後，仍多次聯繫對方，說明自己「很喜歡他」，也曾聯絡李欣的現任女友，希望現任女友能「把李欣讓給自己」。由於不斷受到騷擾，李欣分手半年後告知璐璐，自己要和別的女人結婚，隨後跑到石家莊生活。

▼璐璐多次向李欣要求復合，但不斷遭到拒絕。（圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,社會,暴力,成人,女,女孩,色情。（圖／123RF）

儘管多次找李欣複合都被拒絕，璐璐仍想盡辦法把李欣找回來，在去年12月16日隻身前往南京，到了李欣家樓下。璐璐在李欣家樓下買了把水果刀，就上樓找李欣理論，但當時李欣不在家，李父、李母也不願意告訴璐璐李欣的行蹤，甚至說了一些「很難聽的話」。

無法得知李欣的行蹤，加上被出言羞辱，璐璐一時情緒激動，拿出預藏的水果刀，往李父的脖子猛刺了一刀，又刺傷李母的頭部。當地醫院接獲報案，立刻將李父、李母送往醫院治療，但仍沒有救回李父的性命。

▼璐璐一刀捅向李父的脖子，導致對方身亡。（圖／123RF）

▲▼示意圖,殺,憤怒,斧,背景,血,瘋狂的,犯罪,殘酷,危險,暗,黑暗,死,死亡。（圖／123RF）

南京市中級人民地方法院18日公開審理這起案件。檢方認為，璐璐持刀刺向李父的脖子，導致李父死亡，事實清楚，應以故意殺人罪追究刑責；璐璐則在庭上說明，自己做了非常後悔的事情，非常對不起李欣與李欣的父母，願意盡力賠償李家的損失。目前案件仍在審理中。

▼璐璐出庭的現場。（圖／翻攝《現代快報》）

▲▼22歲女捅死前男友父親。（圖／翻攝《現代快報》）

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