「證據都在台灣」陳同佳投案遭拒　港府保安局：盼台方還死者公道

▲20歲陳同佳在台殺害女友潘曉穎，釀一屍兩命。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳有意來台投案，延燒成為政治議題。香港政府保安局21日晚間發出聲明強調，全球對於被通緝人士自願投案，通常做法都是盡快接收，但台灣方面刻意不准通緝人士入境，完全違背通緝目的，尤其陳同佳獲釋後已是自由人，「自首是陳的個人意願，去不去台灣是他的自由」，更何況殺人案發生在台灣，死者遺體、證人證物及證據都在台灣，「台灣對案件有絕對司法管轄權」。

香港政府保安局聲明全文：



台灣殺人案陳姓疑犯自願出獄後到台灣自首，事件在法理上及法律程序上完全不存在任何障礙，與有否長期刑事司法協作機制無關，事件完全可以獨立處理。



事實上，基於打擊犯罪，彰顯公義的原則，對被通緝人士自願自首的全球通行做法皆是盡快接收，以將疑犯緝拿歸案、向疑人問話、偵查起訴，不會諸多托辭，無故拖延，甚至刻意不准通緝人士入境，這做法完全與通緝目的相反。



須知陳姓疑犯獲釋後是自由人，去不去台灣是他的自由。自首是陳的個人意願。稍有注意台灣殺人案的人都知道，殺人案發生在台灣，死者屍體、主要證人、證物及相關證據都在台灣。台灣對案件有絕對司法管轄權。若陳自首，台方完全具備正式調查、問話、搜證、起訴的條件。

在證據方面，若當事人及相關人士給予同意，港方可以提供，根本不存在法律障礙。陳姓疑犯自首對於解決台灣殺人案件意味着甚麼，到底是誰在不合常理地操作，社會自有公論。



每個司法管轄區及其部門應該秉持公正，彰顯公義，公道行事。台灣殺人案涉及一條年輕的生命，以及一個年輕人犯錯後覺悟，願意承擔責任。保安局希望台方彰顯公義，還死者公道，讓疑犯有贖罪機會，撫平死者家屬受創的心靈，務實處理，符合一般常理。