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出現疑似腦中風症狀　黃偉哲：快打119送醫

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▲響應10月「世界腦中風月」，台南市舉辦「腦中風就醫快打119」聯合記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲響應10月「世界腦中風月」，台南市舉辦「腦中風就醫快打119」聯合記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

響應10月「世界腦中風月」，台南市衛生局、消防局及台南市13家急救責任醫院與台灣腦中風學會共同舉辦「腦中風就醫快打119」聯合記者會，市長黃偉哲呼籲市民，若發現疑似腦中風，快打119送醫，以增加康復機會，減低失能風險。

黃偉哲市長表示，除了患者自己要有警覺性之外，他的家人如果發現病人有「嘴歪臭奶呆、走路腳歪歪」的症狀，也就是嘴歪、講話不清楚、走路步伐歪斜的症狀時，就應該有警覺，立即打119送醫。如果能早一點送醫，早點發現不對勁的話，復原的狀況會更好。

▲響應10月「世界腦中風月」，台南市舉辦「腦中風就醫快打119」聯合記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，依2018年的統計，腦血管疾病死亡率高居國人10大死因第4位，奪走11520條性命，約每47分鐘即有1人死於腦中風，60-79歲是中風發生率最高的年齡層。腦中風除了致死率之外，最令人擔心的是中風引起的失能，造成台灣成人身體障礙的第一要因。台南市目前60歲以上的人口超過40萬人，佔全台南市人口的百分之22，這是大家不容忽視的病症。

▲響應10月「世界腦中風月」，台南市舉辦「腦中風就醫快打119」聯合記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市民若發現疑似腦中風，快打119送醫，以增加康復機會，減低失能風險。

衛生局表示，在台灣每年約有1萬7千人會因為中風而導致日常生活失能，更是使用健保資源前3名的疾病。發生缺血性腦中風，每晚1分鐘送醫就加速腦部老化3.1周，一旦晚1小時送醫，大腦則老化3.6歲。腦中風理想送醫時間為黃金4.5小時，若能爭取提早送醫，只要及時救醫，患者恢復正常率高達4成。然而，根據台灣腦中風登錄資料，約有半數民眾超過5.5小時才送醫，治療機會有限。

腦中風症狀會突然出現單側肢體無力、走路不穩傾斜、面部表情不對稱、咬字不清、說話困難…等，台南獨創專屬衛教內容「嘴歪臭奶呆、走路腳歪歪」，讓民眾易懂且生活化的標語。並將標語融入台南在地特色-黑面琵鷺，製作冰箱貼，以達居家時時提醒之效，並與環保局合作，將衛教標語於每日垃圾車中播放，深刻地將衛教資訊烙印在市民的記憶中。市議員沈震東亦前來關切市民保健。

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