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新北首辦身障就業成果展　即日起體驗免費拿好康

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▲ 新北首辦身障就業成果展 即日起體驗免費拿好康。（圖／新北市勞工局提供）

▲ 新北首辦身障就業成果展，現場有職場體驗互動式VR供來賓體驗。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市勞工局於21日起在新北市政府1樓大廳熱鬧開辦「2019年度身心障礙就業促進成果展」，每天上午10時至下午6時為期1週，透過趣味性、互動性展區的設置及庇護工場商品展示體驗，展現年度推動身心障礙就業服務的成果。

勞工局長陳瑞嘉表示，為了讓身心障礙者、高中職及大專院校特教老師、社福團體及市民朋友更了解職業重建的資源與樣貌，今年首度於新北市府舉辦為期1週的展覽。

▲ 新北首辦身障就業成果展 即日起體驗免費拿好康。（圖／新北市勞工局提供）

規劃靜態展示、互動體驗及舞台展演三大區域，動態展示區包含由宏碁股份有限公司、台灣師範大學及心路基金會共同合作的職場體驗互動式VR、愛盲基金會的視障輔具及社會局輔具中心的輪椅體驗、盲人重建院的小金人穴位按摩展示等，舞台展演區更邀請身障街頭藝人表演、庇護工場產品手作體驗及身障街頭藝人技藝教學課程。

現場還安排定時導覽服務，截至目前已有唐氏症基金會暨所屬三重重新小作所、新莊中港小作所、汐止康復之家、三重五華日間照顧服務中心、新北市康復之友協會附設新莊工作坊、石碇高中及瑞芳國中報名觀展，歡迎有興趣的團體趕快來報名，額滿為止。

同時也安排了超多好康，除了有每日限量兌換200份精美小禮品的闖關體驗遊戲外，還有每日上午11時至下午2時的免費視障按摩等你來體驗。另外勞工局也特別於26日上午11時至下午6時在板橋車站地下1樓，同時舉辦庇護成果發表暨公益展售活動，更多相關資訊請上「新北勞動雲」查詢。

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