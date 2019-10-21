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因韓國瑜政見…他發文「巴拉刈可防登革熱」　遭罰叫屈「被國家機器追殺」

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▲▼韓國瑜反對禁用巴拉刈。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲周男稱發表「巴拉刈可防登革熱」等語，是因對韓國瑜「反對禁用巴拉刈」的政策感到震驚，才會投書諷刺，他對遭罰表示不服，更叫屈受「國家機器」追殺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

周姓男子於2019年6月間，化名「陳鼎」投稿《自由時報》，內文提及「只要口服3c.c巴拉刈，就可將病媒蚊叮咬機率趨近為零」等語，讓疾管局緊急澄清，指農藥「巴拉刈」為劇毒，切勿食用；新店簡易庭依違反社會秩序維護法判周男罰緩4000元。周男不服上訴，21日北院出庭表示，大家都知道巴拉刈是劇毒，他發文只是諷刺，若此案遭罰，形同限制言論自由，讓法官不禁搖頭，「若抱持這種想法，以後恐怕還要被罰」。

周男由父親擔任輔佐人出庭上訴，法院也請當初移送案件的文山二分局，派代表來協助釐清案情；周男表示，投書中沒提巴拉刈可治療登革熱，我的行為不構成社維法，應受憲法言論自由保障，若此案判罰，會形成寒蟬效應，讓寫作人自我審查，限制言論自由。

但警方認為，周男為台大生科研究生，以此身分投稿，恐會讓部分民眾誤解，且周男主張的「諷刺」文體，也不是人人都能理解，看報的人可能會陷入困惑。

法官也不禁質疑周男，「你以諷刺文體合理化自己，卻連疾管署都怕民眾誤解緊急澄清，你知道這種發文，會引起部分民眾誤解嗎？」，但周男秒答「我不認為」，表示他因看到韓國瑜「反對禁用巴拉刈的政見」，感到震驚與不解才投書，只要看他的全文，就明顯知道是諷刺。周父則補充，周男投稿在政治專欄，民眾因本文誤食巴拉刈的可能性極低，且無論從網路、新聞的訊息中，都可輕易知道巴拉刈是劇毒。

周男父子一連串的答辯，讓法官不禁搖頭表示，只要投書公開就可能使民眾誤解，更何況周男以生科研究生身分投書，也許會讓民眾以為有「新發現」治療登革熱，且投稿時正值台灣登革熱傳染旺季，民眾誤信的可能性更大。

周男依舊堅持，提到會表明完整職業，是因報社編輯要求，且他也不認為，要因職業而限制言論自由，他更表示受「國家機器」追殺，大聲為自己抱屈，「我知道批評政治人物（韓國瑜），一定會引起反面意見，但也不該因此法辦我，我不希望行政機關藉限制言論自由，來逃避人民的監督」。

法官見父子倆一搭一唱，把投書「巴拉刈防登革熱」的行為，合理化得頭頭是道，不禁苦勸他們，「你們都是受過高等教育的人，但不是每個人都有這麼好的資源，不要用你們的思維，認為大家都會去搜尋巴拉刈的劇毒性」，也希望周父能與周男好好談談，「若繼續抱持這種思維，未來恐怕會再碰上其他案子」。

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