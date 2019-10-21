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「陳同佳是台灣的通緝犯」！　范世平：搞不懂蔡政府為何拒當包青天？

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▲▼陳同佳即將刑滿釋放，他透露願意赴台自首。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

▲陳同佳即將刑滿釋放，港府透露有意赴台投案。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

記者王致凱／綜合報導

涉嫌在台灣殺人棄屍的香港籍男子陳同佳有意來台投案，引起台港之間司法管轄權爭議。台灣師範大學政治學研究所教授范世平21日說，他不懂蔡政府為何不歡迎陳嫌投案，「陳嫌可是台灣的通緝犯，我們要拒絕當這個包青天嗎？」

范世平在臉書發文說，他觀察政府回應，始終找不到合理的解釋，「唯一的理由是我們向香港要陳同佳，而香港不給，現在要給了，我們則不要。這不是像小孩吵架嗎？」他說，如果香港政府替陳同佳買機票來台灣，「我們要拒絕入境嗎？陳嫌可是台灣的通緝犯，我們要拒絕當這個包青天嗎？」

他說，「台灣是全世界唯一可以審判陳同佳的國家，因為事證全在台灣，難道真為了賭氣，讓陳嫌逍遙法外？」他質疑，是否以後香港人在台犯案，只要回到香港就沒事，加上台灣當初向香港要人不成，現在反而又不要，豈不是前後矛盾，「香港也可說這是台灣的政治操作」。

對於台灣的立場，范世平也提出5項建議，分別是「歡迎香港政府正視中華民國的主權與與獨立司法管轄權」、「中華民國是個法治國家，我們會在人權的基礎上對陳同佳進行公平審判，也會提供陳嫌包括聘請律師在內的一切司法協助。」、「希望藉由台灣公平的審判，讓陳嫌接受必要的制裁，以還給受害者應有的正義，讓家屬的心情得以平復。」

范世平繼續說，「中華民國政府接受陳嫌返台接受司法審判，不等於支持香港的『送中條例』，因為香港民眾『反送中』是因為中國沒有獨立而公正的司法，而台灣與中國截然不同，香港人『反送中』，並不反對『送台』。」他最後說，「為了台港關係的長期穩定，香港政府應該與台灣簽署司法互助協議，這才是正辦。」

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