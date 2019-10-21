▲ 第14屆勞工之星決賽爭霸，巫鴻裕及佘秀琴奪冠。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第14屆勞工之星歌唱總決賽20日在新北市政府6樓大禮堂熱烈展開，市長侯友宜特別到場為選手加油打氣，在代言人孔鏘老師伴奏下，與現場貴賓、2018年冠軍田佩樺及石進雄合唱「你是我的兄弟」，表達對勞工朋友的感謝，台下啦啦隊熱情呼應，為緊張的比賽揭開序幕。

侯友宜表示，唱歌是最好的運動，勞工界人才輩出，14年來提供愛唱歌的勞工朋友唱出心聲的舞台，2019年共有524人報名比賽，競爭激烈。侯友宜也打趣，雖不擅長歌唱，但近幾年用心練歌，搞不好哪天登台一決高下！同時鼓勵更多勞工朋友參賽。

▲ 勞工局長陳瑞嘉與活力之星組冠軍巫鴻裕合影留念。

現場出現不少勞工之星比賽熟面孔，像活力之星組第一棒張志良為技師，曾獲2015年世界卡拉OK歌唱比賽台灣區總冠軍。他認為，勞工之星比賽是北台灣地區具指標型賽事，曝光率高、歷史悠久。

2018年得到第5名及最佳造型獎，今以一襲鮮紅曹操造型打扮吸睛，再獲最佳造型獎。而魅力之星組參賽者高淑珍也幾乎年年參賽，現從事修改衣服為業的她表示，很開心因為唱歌走出家庭主婦以外的世界，交到不少好朋友。除了選手，台下啦啦隊也各出奇招，不只應援，更邁力角逐啦啦隊獎項。

最後活力之星組前3名為巫鴻裕、吳昱捷及張瑞玲；魅力之星組前3名為佘秀琴、趙彥睿及許益進。其中，船員出身的巫鴻裕為4度參賽，2018年第4名飲恨，2019年終於順利奪得冠軍寶座，自認在在歌唱時情感、口氣，及說故事的能力可能是獲評審青睞的原因。佘秀琴表示，很開心「連續參賽7年終於畢業了！」，感謝勞工局舉辦活動，也鼓勵愛唱歌的朋友參賽，強調就算沒獲獎也不要氣餒。

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▲ 勞工局長陳瑞嘉與魅力之星組冠軍佘秀琴合影留念。