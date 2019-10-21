毒梟重兵攻城劫囚太囂張　墨西哥特種部隊「現在要出征」庫利亞坎

▲墨西哥派出陸軍特種部隊，出征庫利亞坎。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

墨西哥西北大城庫利亞坎（Culiacán）日前發生毒梟集結重兵擊潰正規軍的事件，

目的就是為了搶回世界知名的大毒梟「矮子古茲曼」的兒子奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）。墨西哥政府軍現在傳出，要派出230名陸軍特種部隊出征庫利亞坎。

▲奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）



在墨西哥當地時間17日，國民衛隊軍事警察在庫利亞坎執行巡邏任務，卻遭到一處宅邸內的槍手槍擊，國民隊隊隨後展開反擊，進屋後發現四名男子，其中一名男子就是矮子古茲曼的兒子奧維迪歐並將其逮捕，矮子古茲曼所屬的錫納羅亞毒梟集團（Cártel de Sinaloa）份子迅速集結，甚至裝備俗稱「五零機槍」的白朗寧M2重機槍、火箭炮等火力強大的武器。

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Detienen al hijo de El Chapo Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán, lo que está ocasionando una fuerte balacera en #Culiacán #Sinaloa en esta ciudad pic.twitter.com/MjqqLsu3sx — LaGaceta.me (@LaGaceta_me) October 17, 2019

▲網路上流出的影像還出現「五零機槍」



當日晚間墨西哥安全部解釋，軍警為了避免事態繼續擴大，波及更多無辜的市民，決定暫緩逮捕行動，釋放已經落網的奧維迪歐，希望能夠降低庫利亞坎的緊張情勢。

根據《紐約時報》報導，19日下午軍事警察與州警察組成的部隊在庫利亞坎巡邏，數小時候上百人的特種部隊抵達，並且設立許多檢查站。

根據《巴布萊特新聞網》（Breitbart）報導，18日晚間陸軍特種部隊搭乘2架專用運輸機，抵達10號空軍基地，墨西哥軍方的卡洛斯將軍（Carlos Ramón Carrillo del Villar）表示，特種部隊的進駐是為了加強對庫利亞坎政府的援助，主要任務是為了保護市民的安全，暫時不會直接參與打擊犯罪組織的任務。

古茲曼家族律師梅沙（Jose Luis Gonzalez Meza）指出，古茲曼家族對於發生槍戰感到遺憾，會對死者與傷者家屬提供必要的照顧，甚至是經濟上的援助。

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