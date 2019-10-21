　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

毒梟重兵攻城劫囚太囂張　墨西哥特種部隊「現在要出征」庫利亞坎

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼墨西哥派出陸軍特種部隊，出征庫利亞坎。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥派出陸軍特種部隊，出征庫利亞坎。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

墨西哥西北大城庫利亞坎（Culiacán）日前發生毒梟集結重兵擊潰正規軍的事件，
目的就是為了搶回世界知名的大毒梟「矮子古茲曼」的兒子奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）。墨西哥政府軍現在傳出，要派出230名陸軍特種部隊出征庫利亞坎。

▲奧維迪歐•古茲曼（Ovidio Guzmán López）

在墨西哥當地時間17日，國民衛隊軍事警察在庫利亞坎執行巡邏任務，卻遭到一處宅邸內的槍手槍擊，國民隊隊隨後展開反擊，進屋後發現四名男子，其中一名男子就是矮子古茲曼的兒子奧維迪歐並將其逮捕，矮子古茲曼所屬的錫納羅亞毒梟集團（Cártel de Sinaloa）份子迅速集結，甚至裝備俗稱「五零機槍」的白朗寧M2重機槍、火箭炮等火力強大的武器。

▲網路上流出的影像還出現「五零機槍」

當日晚間墨西哥安全部解釋，軍警為了避免事態繼續擴大，波及更多無辜的市民，決定暫緩逮捕行動，釋放已經落網的奧維迪歐，希望能夠降低庫利亞坎的緊張情勢。

根據《紐約時報》報導，19日下午軍事警察與州警察組成的部隊在庫利亞坎巡邏，數小時候上百人的特種部隊抵達，並且設立許多檢查站。

根據《巴布萊特新聞網》（Breitbart）報導，18日晚間陸軍特種部隊搭乘2架專用運輸機，抵達10號空軍基地，墨西哥軍方的卡洛斯將軍（Carlos Ramón Carrillo del Villar）表示，特種部隊的進駐是為了加強對庫利亞坎政府的援助，主要任務是為了保護市民的安全，暫時不會直接參與打擊犯罪組織的任務。

古茲曼家族律師梅沙（Jose Luis Gonzalez Meza）指出，古茲曼家族對於發生槍戰感到遺憾，會對死者與傷者家屬提供必要的照顧，甚至是經濟上的援助。

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
李亞萍證實「余苑綺直腸癌復發」　一接電話崩潰痛哭：我現在無法
快訊／威力彩6.6億一注獨得　獎落基隆今年第二高
八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出
余苑綺剛生完...癌細胞擴散！　余天痛哭「幫我女兒集氣好嗎」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

搶不到好市多特價品！收銀「開單展延優惠」她讚爆貼心　網長知識：學到了

女神級「熊貓外送員」！粉紅制服爆出S曲線　身分曝光男客心碎

他翻老爸遺物驚見大祕寶　銀行員一看拍肩「田僑仔變凡人」

老公蛋捲盒藏私房錢！「粉紅泡泡結局」逆轉　網笑讚：求生慾很強

郭台銘祝賀中華隊奪冠　興奮喊「氣走壽司」：以中華健兒而榮

台北人揭不住高雄「關鍵原因」！網友一看戰翻…老司機出面分析

毒梟重兵攻城劫囚太囂張　墨西哥特種部隊「現在要出征」庫利亞坎

美軍施壓「灰色地帶」　2018每天南海都能發現3艘美艦

日本航母部隊旗艦「赤城號」找到了！僅距加賀號32km....全長約262米

男兵也能畫淡妝＋戴假睫毛！　紐西蘭海軍新規追求性別中立

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

毒梟重兵攻城劫囚太囂張　墨西哥特種部隊「現在要出征」庫利亞坎

美軍施壓「灰色地帶」　2018每天南海都能發現3艘美艦

日本航母部隊旗艦「赤城號」找到了！僅距加賀號32km....全長約262米

男兵也能畫淡妝＋戴假睫毛！　紐西蘭海軍新規追求性別中立

電磁炮上艦？055第二批次小改款開建　主炮體積明顯增大

國軍緊急救護能量　空中傷患後送源於823砲戰

三型戰機操演熱血沸騰　特技飛行教官交棒首次同場操演

發揮不對稱作戰能力　嚴德發：兩棲是防衛作戰關鍵戰力

M1A2坦克兵以為只是軍服卡住　一扯下發現右腳斷了！

保衛臺灣第一戰　孫立人將軍攝影官捕捉古寧頭戰役影像

楊小黎下班男星溫馨接送！　網一看驚…是「台劇大反派」

全運會／得1分100元　劉威廷冠軍獎金外還有破萬紅利

「陳同佳是台灣的通緝犯」！　范世平：搞不懂蔡政府為何拒當包青天？

根管治療後牙齦仍腫痛　顯微根尖手術可清除病灶保留牙齒

「台灣大王」王柏融#沒在怕的！擁抱壓力全心迎戰12強賽事

毒梟重兵攻城劫囚太囂張　墨西哥特種部隊「現在要出征」庫利亞坎

余苑綺「不菸不酒」33歲患直腸癌3期！　熬過12次化療…剛生2胎「又擴散到肝肺」

被路人問「和黃曉明婚變傳聞」　Angelababy尷尬笑了：不會甘心

35歲男「肩頸痛、頭暈」確診腦梗塞　醫曝「致病關鍵」：再晚就腦中風

痛了6個月！28歲妹午餐後「核彈級腹痛」炸裂　醫一看驚呆：末期了

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

軍武熱門新聞

電磁炮正式上055艦？

日本航母部隊旗艦「赤城號」找到了

坦克兵扯下軍服 結果右腿不見了

女武神無人機使用貨櫃系統發射

三型主力戰機同場操演熱血沸騰

首支殲-20作戰部隊防務蓋台海

空中傷患後送源於823砲戰

嚴德發：兩棲是防衛作戰關鍵戰力

保衛臺灣第一戰「古寧頭戰役」

美軍南海「灰色地帶」策略增加

俄羅斯「RS-24亞爾斯」洲際飛彈11月服役

網路瘋傳直-20艦載版首飛照

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

蘇-27戰鬥機強勁氣流「吹飛工作人員」

更多熱門

相關新聞

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

陸尋求WTO對美制裁　涉24億美元

世界貿易組織一份21日公布的文件顯示，中國正針對2012年美國歐巴馬政府時代的反補貼關稅案，向世界貿易組織（WTO）尋求對美採取24億美元的報復性制裁。

美軍南海「灰色地帶」策略增加

美軍南海「灰色地帶」策略增加

谷歌衛星地圖暴露南韓40％軍事設施

谷歌衛星地圖暴露南韓40％軍事設施

男捕捉3公尺長鱷魚　祕訣是陪牠玩

男捕捉3公尺長鱷魚　祕訣是陪牠玩

專家：美中關係進入最危險時期

專家：美中關係進入最危險時期

關鍵字：

墨西哥毒梟矮子古茲曼庫利亞坎Culiacán白朗寧M2重機槍五零機槍北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面