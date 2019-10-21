愛爾麗醫美集團捐贈災情勘查車　謝祖武任公益大使

▲▼ 愛爾麗醫美集團捐贈災情勘查車，集團公益大使謝祖武(圖右)代表致贈。（圖／嘉市消防局提供）

本報訊

嘉義市政府消防局於21日上午在局本部前廣場，辦理愛爾麗醫美集團捐贈災情勘查車儀式，由該集團公益大使謝祖武先生代表出席，市長黃敏惠代表市民感謝集團董事長常如山用具體行動提升消防救災能量，保障市民生命財產安全。

▲▼ 愛爾麗醫美集團捐贈災情勘查車，將協助各項消防救災勤務乘載。（圖／嘉市消防局提供）

愛爾麗醫美集團董事長常如山，從台南白手起家創立愛爾麗醫美集團，率領優質的醫美團隊，帶給社會大眾全方位的醫學美容服務，不斷引進新儀器、新技術，領先群倫，帶動醫美新潮流，進而打造國內首屈一指的醫美王國。

常如山始終秉持熱心公益、回饋鄉里的信念，如日前鐵路警察局警員李承翰不幸殉職之震驚社會事件，喚起各界對員警應勤配備的重視，當常董事長透過媒體得知此事後，當下就決定要捐贈250支電擊槍，且效率驚人地於8月底即完成捐贈程序，配發至鐵路警察局供員警使用，有效提升執勤安全。近年也深感國內消防救災、救護車輛及裝備器材仍有不足，而陸續捐贈14部車及救災裝備器材予各縣市消防局，有效提升消防能量。

此次捐贈消防局編號愛爾麗18號，是性能及配備精良災情勘查車，也是愛爾麗集團對外捐贈的第15部車，將供消防局協助各項消防救災勤務乘載使用，配備有LED警示燈、警報器、無線電等裝備，可進行各種災害搶救、災情查看回報等功用，不僅充實消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。

21日由集團代表出席公益大使-謝祖武代表出席，他特別強調，常董事長希望藉此捐贈儀式能夠拋磚引玉，讓社會能處處充滿善念，讓更多人可以投入社會公益行列。

黃敏惠市長表示，這樣的善舉宛如黑暗中的一盞明燈，讓社會充滿溫暖與希望，政府資源有限，感謝愛爾麗醫美集團常董事長願意回饋社會，更期許消防局要善用寶貴資源，守護市民生命財產，打造本市成為一個安全有溫度的宜居城市。