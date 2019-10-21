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滬尾之翼躍動淡水　中正路封街千人集結瘋踩街

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▲ 滬尾之翼躍動淡水 中正路封街千人集結瘋踩街。（圖／新北市文化局提供）

▲ 滬尾之翼躍動淡水，中正路封街千人集結瘋踩街。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019新北市淡水環境藝術節20日下午號召超過1600人近46隊踩街隊伍集，在藝術家們的帶領下，歷經3個月學習肢體表演、服裝道具及藝術交通車製作，藉由各方民眾自由創意裝扮融入藝術踩街活動中。

市長侯友宜表示，今年為清法戰爭滬尾之役135周年紀念，踩街主題定為「滬尾之『翼』 躍動淡水」除了取自戰「役」之諧音外，「翼」有和平、蛻變之含意，淡水紅毛城歷經西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳大利亞、美國等8個國家管理，淡水的歷史，見證了這座城市追求和平、蛻變進步、多元文化面貌的深厚底蘊。

▲ 滬尾之翼躍動淡水 中正路封街千人集結瘋踩街。（圖／新北市文化局提供）

▲ 中正路封街千人集結瘋踩街。

聖約翰科技大學邀請到來自貝里斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、聖露西亞、聖文森與海地等各國國際青年隊參與踩街，與在地「騰雲、駕霧、乘風、破浪」等神獸時光機為主題的踩街交通工具作文化融合，象徵著突破歷史的藩籬航向廣闊的未來。

淡水區公所表示，今踩街活動年由藝想天開吳忠良老師擔任藝術總監，邀請多位藝術家團隊指導踩街活動，並以「無獨有偶」、「希望之翼」、「空空把西非擊鼓樂團」、「怪獸城市進行曲」、「飛炫燈籠魚」等5隊專業踩街表演團體引導13間學校、18個社區社團、9個公益團體及企業、1個環境劇場隊伍進行踩街。

另外，將在10月26、27日下午5時，由金枝演社劇團王榮裕導演、新生代傑出編舞家王宇光、金曲獎得主謝銘祐攜手合作，於淡水金色水岸辦理「滬尾之役西仔反傳說（詳洽淡水區公所辦理之專業舞者團表演活動）」，更多環境藝術節活動相關訊息請至：http://ntpc.tamsui-art.com/查詢。

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▲ 滬尾之翼躍動淡水 中正路封街千人集結瘋踩街。（圖／新北市文化局提供）

▲ 滬尾之翼躍動淡水 中正路封街千人集結瘋踩街。（圖／新北市文化局提供）

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