韓國瑜傾聽之旅「路權」被卡？　水上鄉公所：依法准駁

▲韓國瑜傾聽之旅竟牽扯鄉鎮公所不給路權。（圖／記者翁伊森拍攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，20日抵達嘉義，預計22日開抵嘉義縣，國民黨部21日召開記者會，表示依法申請集會遊行，卻碰上水上鄉公所不給路權，對於提出二處路段都打了回票，國民黨黨部質疑有政黨考量，故意刁難；水上鄉公所稍早發表聲明，駁回申請主要原因為申請路段為當地要道，純粹交通考量，並無刁難之意。

▲國民黨抗議為申請路權給韓國瑜替自家候選人造勢，卻遇到水上鄉公所不給路權。（圖／讀者提供）

國民黨水上鄉服務處主任林鴻議表示，黨部配合韓國瑜來訪，向警方申請集會遊行，日前前往水上鄉公所申請使用路段時，提出水上農會到火車站間路段，卻遭公所人員以封路影響交通及嘉義縣道路管理條例限制等理由拒絕，他退而求其次，改提水上分局與平交道之間的路段，還是被駁回申請，因此在無法取得路權封路的無奈情況下，黨部只好改在璿宿上天宮舉辦。

國民黨提名海區立委參選人王啟澧的競辦發言人詹琬蓁表示，民進黨挾執政優勢，中央部會首長多次南下為綠營參選人開支票背書，像公館及南靖糖場開發案、大埔自來水等，都是這種選戰操作模式。如今，綠營又以立法院交通委員會考察之名，在水上鄉公所舉辦有關鐵路高架後續的說明會。





▲水上鄉公所針對不核給路權發表聲明。（圖／水上鄉公所提供）

水上鄉公所稍早發表聲明如下：

本所於108年10月18日接獲某黨黨工，申請位於水上鄉農會至水上鄉火車站間道路使用申請，辦理記者會相關活動事宜，本所依法審理後，未符合相關法規，不在本所核准權限，並建議另覓適當地點。

某黨黨工為辦理黨總統參選人及立委參選人之記者會相關活動事宜，向本所申請預定於108年10月22日使用水上鄉農會至水上鄉火車站間道路，依「嘉義縣使用道路舉辦活動管理自治條例」規定，申請活動除道路外，確無其他替代地點或非使用道路無以展現其特點，並應向管理機關申請臨時使用本縣轄內道路，惟活動不包含婚喪喜慶及集會遊行法所規範之活動等項目。

本所考量該路為位處交通要道，影響附近省道台1線及縣道168線通往水上火車站之行車人或旅客交通安全甚鉅，未受理使用道路申請，活動性質應屬警方範圍。本所並建議另覓適當地點，除留意維持交通秩序，並提供參與活動人員較為舒適環境為佳。