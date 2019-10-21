陸漁船越界衝撞「海巡基隆艦」肇逃！海巡3艦圍捕人船　查扣重罰120萬

記者張君豪／台北報導

海巡署近來鎖定對岸一艘「閩晉漁」船號塗銷的越界漁船；該陸籍漁船從9月14日起擅闖我國富貴角海域，破壞台灣籍合法捕魚漁船的蟹籠、海巡人員發現上前攔檢、該船還衝撞海巡署基隆艦船身後肇逃，案發後海巡署艦隊分署將該漁船特徵通知全台漁民，並下令各海巡隊積極整備緝凶。

▲海巡署成功查扣衝撞我基隆艦的肇事閩晉漁號漁船。（圖／記者張君豪翻攝）

▲閩晉漁號漁船衝撞基隆艦，造成我海巡艦弦側毀損。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署桃園艦10月3日發現該「閩晉漁」船蹤跡，艦隊分署這次不敢大意，立即調派鄰近的新竹海巡隊3570艦、及海巡基隆、淡水隊出動共三艘海巡艇加入圍捕，成功查扣涉嫌衝撞我海巡艦的凶惡漁船，海巡人員告知將人船查扣帶回台北港調查。

▲海巡署人員成功登船查扣衝撞我基隆艦的肇事閩晉漁號漁船。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署指出陸籍「閩晉漁」船不但擅闖我方限制水域外，並毀損我國漁船捕蟹作業、還拒絕臨檢並蛇行蓄意衝撞基隆艦，造成基隆艦左舷小艇吊架脫鉤損壞、小艇俥葉變形、船底受損、左後甲板欄杆受損及舷側凹陷等船體損傷。海巡人員在上述時間動員三艘海巡艦艇圍捕成功，實在相當不容易。

海巡署說：「閩」船扣回台北港調查後、僅必須賠償基隆艦修復費用約新台幣100萬元，艦隊分署也依「海岸巡防法」第六條規定，針對「閩」船兩次拒檢行為分別重罰新台幣15萬元及5萬元罰鍰，成為海岸巡防法修法後拒檢遭罰首例。

針對本案陸船拒檢並蛇行蓄意衝撞基隆艦之行為，嚴重危害海巡人員執勤安全，艦隊分署完成相關調查程序後，將陸船依刑法「妨害公務罪」移送桃園地檢署偵辦；艦隊分署北機隊表示：針對陸船越界衝撞、危及人身安全的違法情事絕不寬貸，一定會追查到底，並籲請民眾若發現海上不法情事，請撥打海巡118專線、讓海巡人員協助處理。

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