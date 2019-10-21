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「新店性侵殺害案」倖存女一看新聞頻發抖…　一追千金女同學下落崩潰

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圖文／鏡週刊

11年前，新北市新店區發生殘忍的國二少女姦殺命案，當時倖存的鄧姓少女看到徐志皓在新聞中出現後，突然情緒激動、手腳顫抖，身旁的成年女性友人察覺有異，追問鄧女，鄧才向友人透露，一個半月之前，她和方姓女同學蹺課，就是被電視上自稱受害人的徐志皓及許男帶走。

2009年3月，鄧女在女性友人陪伴下，到醫院探視同校的許男，並追問方女的下落，才知方女已遭徐志皓姦殺並棄屍。

警方調查，方姓少女家住新北市中和，因是獨生女且家境優渥，倍受寵愛，每天都由父親接送上下課。2008年11月6日，方父因女兒睡過頭，責備幾句後就出門上班，未如往常送她上課，不料，一次例外，卻造成天人永隔的遺憾。

  1. 徐志皓在捷運站和許姓少年等人碰面後，就對方女起了色心。（圖為示意畫面）
  2.  

當年承辦此案的小隊長張仁豪表示，一早就被父親責罵的方女，心情不好，因此約同學鄧女一起翹課，2人到網咖打發時間，巧遇對鄧女有好感的同校同學許姓少年，許男提議到新店找他的「大哥」徐志皓。

  1. 方姓女國中生（圖）因被父親責罵，負氣蹺課後竟慘遭姦殺。（翻攝畫面，當事人經變裝處理）
  2. 徐志皓將方女打昏綑綁後，在床上（圖）性侵方女。（翻攝畫面）

4人在捷運新店區公所站碰面，徐男當下對方女起了色心，於是哄騙3人至瑠公圳旁、他「叔叔」住處玩，不料才進屋，徐便露出本性，他先叫許把鄧女帶到其中一個房間，隨後用鋁條把鄧女打昏，再用黑膠帶貼住其雙眼，並用童軍繩貼綑綁鄧女，命許男看守。

接著徐男把方女叫到另一個房間，隨即打昏、綑綁方女，並持剪刀剪開方女的衣物及內衣褲。方女恢復意識、掙扎大叫，徐便持鋁棒威脅方女，還強行用手扳開方女雙腳性侵得逞。事後，徐擔心方女報警，決定殺人滅口。

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