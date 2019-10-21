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死亡車禍頻傳！　麻豆警加強交通取締、交安宣導雙管齊下

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▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆車禍頻傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局指出，10月19日深夜麻豆區麻豆口市道176線上發生一起死亡車禍，一名64歲陳姓老翁穿越馬路時遭一部自小貨車撞擊，當場昏迷不醒，經送醫後宣告不治，因死亡車禍頻傳，麻豆警方將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制憾事發生。

▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據麻豆警分局統計指出，2019年轄內共發生18件A1類的死亡車禍，分析發生時段以16-18時發生5件最多，8-10時發生4件次之，12-14、14-16、22-24時各發生2件，6-8、18-20及20-22時發生1件；發生路段以市道176線4件最多，台1線3件次之，台84線、台19甲線、市道165、174、171線各發生1件，另外產業道路有2件及轄內區道也發生了4件。

▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通事故死亡者年齡層以65歲以上的高齡者7件最多，21-40歲5件次之，41-65歲4件及0-20歲2件；道路形態以直路12件最多，岔路也有6件；而交通工具更以機車14件最多，汽車及行人各2件次之；分析肇事原因，未注意車前狀況達9件最多，其次以未依規定減速3件、未依規定讓車2件另轉彎未讓直行車先行、闖紅燈、未保持安全距離及轉彎不當各1件；自撞案件6件、酒後駕車1件。

▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於轄區交通事故頻傳，麻豆警分局分局長楊慶裕指出，近期發生的交通事故有多起因為疲勞駕駛造成的，所以特別呼籲駕駛人「疲勞別開車、遠離方向盤」、「多休息30分鐘，比提神飲料更有效」，更不要開快車、時時注意號誌、標誌的指示行駛，高齡長者晨間或天色昏暗時外出一定要穿著明亮的衣服及使用照明設備如手電筒等。

▲台南市麻豆死亡車禍傳，麻豆分局將加強交通取締、交安宣導雙管齊下防制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

每一件的死亡車禍都會造成2個家庭的傷害，麻豆分局除加強違規車輛之攔查取締，將持續向民眾加強宣導交通安全觀念，以喚起大家重視行的安全，期能降低車禍事故發生，共同打造安全友善的交通環境。

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