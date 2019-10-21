球星周伯勳偷吃女大生…賠未婚妻「5個月就放生」　鬧上法院討「喜餅錢」法官傻眼

▲SBL球星周伯勳2018年偷吃女大生，事後遭提告性侵雖獲不起訴，卻因此與未婚妻分手，並簽下賠償協議。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

SBL球星周伯勳於2018年2月間到KTV唱歌，並在包廂外與女大生發生性關係，不料事後女大生提告性侵，經北檢調查，認為女方是因周伯勳「射後不理」態度冷淡才會提告，兩度將周伯勳不起訴。但周伯勳的吳姓未婚妻氣到不行，婚也不結了，並於2019年向法院控訴，周伯勳因婚事告吹，簽下賠償協議，卻僅付5個月後便沒再履行。北院10月21日再開庭，周伯勳律師提出喜餅、聘金等先前支出共89.6萬，要求抵銷部分債權，卻讓法官傻眼，「喜餅也能抵是怎麼回事？」

雙方律師今日出庭，提出「同一份」對話紀錄，卻有「二種」完全相反的解釋，周伯勳律師表示，此份對話紀錄，證明周伯勳在「偷吃女大生」事件爆發後，與吳女說好，簽下賠償協議來安撫女方家長，不是真的要賠償；但吳女律師則主張，此對話紀錄證明周伯勳是要賠償吳女，且女方家長根本沒看過協議，哪來「安撫」的作用，他們只是要吳女好好跟周伯勳談談。

周伯勳律師今天另提出先前各項支出，包含聘金36.6萬、先前5個月已給出的25萬、金飾8萬及喜餅20萬，共89.6萬請求抵銷吳女部分債權；但吳女律師表示，周伯勳先前贈送的金飾，吳女在婚事告吹後本要歸還，周伯勳卻說送就送了，要她自行變賣，這些都發生在簽訂賠償協議前，且簽訂的協議中，也寫明吳女不用歸還。

對於周伯勳主張的支出項目，法官大都能理解，但對於「喜餅」20萬也能抵銷感到有些困惑，「聘金還可以理解，但喜餅錢？不太懂」，法官接著表示，此案若持續訴訟，恐怕還有很長一段路要走，若雙方能和解，事情會順利很多，周伯勳律師也表達和解意願，但吳女透過律師表示，周伯勳自2019年1月後便沒再履行賠償，至今也未積極與她接觸，認為周伯勳沒甚麼誠意，和解意願不高。

但周伯勳律師持續表達和解意願，法官也提出許多協助方案，吳女律師才勉強接受，表明若周伯勳提出具體和解方案，可以談談看。全案將於11月18日再行審理。

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