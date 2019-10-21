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副總統感動讚《再會吧北投》：這是用我們自己的故事和語言寫的！

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▲《再會吧北投》PLUS在衛武營最終加演。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

綠光劇團《再會吧北投》PLUS在全台巡迴22場售鑿一空，超越當時當年寶塚來台公演的票房紀錄，成為劇場界奇景，原已宣布不再加場，但受到戲迷熱烈詢問下，高雄衛武營後來又爭取到10月20日加演，昨晚演出時副總統陳建仁也蒞臨捧場，他深受感動表示「因為這是用我們自己的故事和語言寫的」

▲▼ 副總統感動讚《再會吧北投》：這是用我們自己的故事和語言寫的！。（圖／衛武營提供）

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▲副總統陳建仁（右）也捧場本土音樂劇。（圖／衛武營提供）

《再會吧 北投》PLUS是一齣本土音樂劇，在全台四地巡迴演出，口碑爆棚，該劇由吳念真編導、國寶音樂大師陳明章擔任音樂總監、雷輝和李永豐製作，演員群集結柯一正、王彩樺、陳竹昇、方宥心、楊大正、呂名堯⋯等實力派同台飆戲。

編導吳念真曾說，「能夠以近70歲師尊的年齡，還有機會創作人生第一齣的音樂劇，有這麼多年輕人和我一起工作、合作，是我最大幸福。」這齣戲雖然寫的是民國50、60年代北投的故事，對許多人來說是一個陌生的、傳說中的地方，但他說「如果投注關心，你會覺得這也是在寫自已的故事。」

在巡迴演出之前，吳念真就分享過，每次看2位女演員彩排那段即將「入火坑」的戲，都會忍不住落淚。「像是看著自己的女兒，正在遭遇那樣的處境，很想替她做些什麼，卻無能為力；這種感受也像是我們面對現在的台灣。
 
他提到台灣現狀很多事情都是這樣，例如選舉，或是國家認同的紛亂，讓你很想多做些什麼，卻什麼也做不了「因為一旦有更大的權力說話或壓迫，你說什麼也不是了。」感慨「我們隨時隨地都在面對各式各樣的無可奈何，這些無可奈何如今依然存在，不是只有在北投，也不是只有以前的時代。」

吳念真也曾在謝幕致詞說到「一個國家、一個社會、每一個人，每個過程難免坎坎坷坷，但是我一直覺得，心裡如果有期待和愛，所有的坎坷都會過去。」也強調，發大財雖然很重要，尤其現在很流行這句話，但是在賺大錢的過程裡面，拜託千萬不要失去這塊土地、這個國家每個人的『尊嚴』和『清白』。」

▲吳念真曾在謝幕鞠躬致詞，提到「發大財雖然很重要，但不能失去尊嚴」讓全場掌聲不斷。（圖／綠光劇團提供）

語畢全場掌聲不斷，而這一席話流傳到網路後，也被網友狂讚「這段話整個打中內心！」紛紛留言「在台下聽到這段，心中真的無比激動！感謝吳導」

《再會吧北投》PLUS於20日在衛武營國家藝術文化中心最後加演時，副總統陳建仁也到場欣賞，他感動「因為這是用我們自己的故事和語言寫的」，另外也肯定衛武營不斷以嶄新視野與創意，開拓台灣表演藝術產業，成為「眾人的藝術中心」，並與所有演員、劇場工作人員、吳念真導演等人留下珍貴合影留念。

▲▼ 副總統感動讚《再會吧北投》：這是用我們自己的故事和語言寫的！。（圖／衛武營提供）

▲陳建仁副總統感動讚《再會吧北投》，並與所有演員、劇場工作人員、吳念真導演等人留下珍貴合影留念。（圖／衛武營提供）

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