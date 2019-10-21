資深漫迷暴動！重考生與寡婦之戀成40年經典　高橋留美子《相聚一刻》推典藏版

▲日本國寶漫畫大師高橋留美子40年經典作，《相聚一刻》推出全球唯一典藏版。（圖／尖端出版提供）



記者林育綾／綜合報導

資深漫迷要暴動了！日本國寶漫畫大師高橋留美子《相聚一刻》作品至今已有40年，接連被改編成編廣播劇、動畫電影、真人電影、偶像劇與動畫，單行本銷售突破2500萬本，如今在女主角音無響子的10月生日，將推出全球唯一中文《相聚一刻典藏版》，一套10集大開本印刷加上掀蓋式收藏盒，更特別申請製作紀念保證卡，有高橋留美子親筆簽名+手繪、給讀者的話等，引發不少漫畫迷搶收藏。

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▲《相聚一刻》典藏版開箱。（圖／尖端出版提供）

高橋留美子1978年以「任性小子」《少年SUNDAY》出道。代表作品還有《福星小子》、《相聚一刻》、《亂馬½》、《犬夜叉》與《境界之輪迴》等。她在今年獲得法國安古蘭國際漫畫「終身成就獎」，也是第一位獲得該獎項的亞洲女性創作者，對漫畫界的貢獻不言可喻。

其中《相聚一刻》自1980年起連載至1987年完結，描述公寓「一刻館」的重考生房客五代裕作，和年輕的寡婦管理員音無響子之間的動人戀愛。雖然故事裡出現多位個性十足的「一刻館」房客，使作品呈現出輕鬆喜劇的調性，然而致使成為經典之一的原因，則是主角五代裕作令人感動的成長。

故事一開始，五代在讀書志向與未來出路上消極被動，不懂得拒絕異性的優柔寡斷個性，讓喜愛女主角響子的粉絲們十分焦急，然而隨著人生階段的改變，五代從重考生涯畢業、找到嚮往的職場、磨練出能讓響子倚靠的肩膀，最終在故事尾聲，作出名留青史的動人告白。整部《相聚一刻》既是經典戀愛喜劇，也是主角五代裕作的感動成長史。

不同於《亂馬½》、《犬夜叉》的調性，《相聚一刻》細微的心理描繪廣受讀者喜愛，有讀者分析該作的魅力點，「女主角是寡婦、情敵是亡夫的設定太強大了。五代、響子與亡夫的三角關係才是這部作品的醍醐味。」而「昭和感戀愛喜劇代表」、「角色名字都有數字」等議題，在宣布中文版重出之際，引發資深漫迷熱烈討論。

▲▼ 除了有全球唯一的掀蓋式收藏盒、紀念保證卡，還有高橋留美子親筆簽名、手繪及留言。



這次尖端出版《相聚一刻典藏版》向日方申請高解析電子檔進行內頁製作，大開本印刷增加易讀性，一套10集放入日本授權、全球唯一的掀蓋式收藏盒，紀念保證卡上方印有四位數收藏序號，更邀請高橋留美子親筆簽名並留言給台灣讀者，甚至加碼手繪了2019年版的響子，連同序號一起印製在獨一無二的收藏卡上面。

尖端出版表示，這部跨越40年的戀愛經典，不管是新舊讀者都是適合收藏的時機，消息一出也引發許多漫迷討論，高橋留美子的粉絲也手刀搶收藏。

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