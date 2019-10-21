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八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出庭嗆記者

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記者柯沛辰／綜合報導

2015年八仙塵爆17歲傷患陳柏安全身80%燙傷，歷經數十次手術、植皮保住一命，一度被醫護稱為「奇蹟男孩」。當時200萬醫療費由全民買單，不料他康復後頻頻吸毒鬧事進警局，去年和朋友在夜店的包廂費喬不攏，還當街攔車擄人，將人押到山區凌虐毆打。如今陳柏安以被告身分到法院開庭，一看到鏡頭竟怒嗆記者。

去年1月某天深夜，土城街頭2輛轎車突然衝出，前後包抄一輛計程車，下一秒2車走下10多名惡煞，先把計程車上的胡姓男子拖到馬路上痛毆一頓，隨後再將人押上陳柏安的座車，載往山區繼續以棍棒凌虐，一切只因夜店包廂費如何分攤喬不攏。

▲八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出庭嗆記者。（圖／東森新聞）

▲胡姓男子被押上陳柏安的座車，載往山區凌虐。（圖／東森新聞）

▲八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出庭嗆記者。（圖／東森新聞）

▲陳柏安康復後，多次吸毒鬧事進警局。（圖／東森新聞）

事後，胡姓男子渾身是傷，雖不願提告追究，但陳柏安等人都被依妨害自由罪起訴。據悉，陳柏安現年21歲，康復後多次鬧事，不僅有毒品、妨害自由前科，更是警局常客。

回顧4年前，當時陳柏安昏迷一個多月，接受日本團隊協助自體皮膚移植，順利保住一命，由政府補助約200萬元的醫療費。事後，他面對鏡頭笑得靦腆，坦言「日本真皮，然後復原狀況都很好，復原狀況也是比一般人快蠻多的。」

▲八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出庭嗆記者。（圖／東森新聞）

▲當年陳柏安笑容靦腆，植皮後幸運撿回一命，被稱為「奇蹟男孩」。（圖／東森新聞）

出院當天，振興醫院特別為陳柏安舉辦慶生會，提前慶祝他18歲生日跟重生。外科部兼腫瘤外科主任常傅訓見狀一度哽咽，「看到神的恩典在你身上！」慶生會氣氛溫馨感人，柏安也在醫護人員的祝福中踏上他的復健之路。

如今4年後，陳柏安涉押人凌虐，21日以被告身分出庭，一見到記者上前訪問，表情面露不悅，還怒嗆記者「你不覺得這樣很鬧嗎？」這樣的變化恐怕任誰都始料未及。

▲八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐！昔植皮200萬全民買單　今出庭嗆記者。（圖／東森新聞）

▲如今陳柏安面露不悅，出庭怒嗆記者。（圖／東森新聞）

日本自體皮膚移植成功！80%塵爆傷者陳柏安順利出院。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當年振興醫院特別為陳柏安舉辦慶生會，慶祝他康復重生。（圖／記者李佳蓉攝）

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