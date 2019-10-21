結合宗教、藝文、公益 　第1屆世界廣澤尊王文化季盛大登場

▲台南市下林玉聖宮所主辦的2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日接駕、啟香後正式盛大登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由台南市下林玉聖宮所主辦的2019第1屆世界廣澤尊王文化季活動，10月22日接駕、啟香後正式盛大登場，為期1個月的文化季活動，不僅有來自對岸的祖廟福建南安「詩山鳳山寺廣澤尊王」跨海來台巡香賜福，並結合大型藝文表演、演唱以及低收入戶物資發放，豐富多元，堪稱廣澤信仰嘉年華。

台南市議長郭信良特別在活動前夕偕同林美燕、陳怡珍議員再次召開記者會，呼籲各界踴躍參與這場宗教盛典。

郭信良議長表示，廣澤尊王信徒遍佈華人世界，此次活動邀請到福建祖廟廣澤尊王來台巡香，堪稱宗教界一大盛事。配合恭迎詩山鳳山蓬島巡香大典，交陪境雙賢堂林冠宏、主委林冠獻兄弟檔及立委陳亭妃，特別於10月27日晚上邀請玖壹壹、草屯囝仔等知名歌手，於安南區台江大道與北安路口開唱，當天下午還準備白米、麵條、罐頭等物資，發放給安南區1080戶低收入戶家庭，以愛心公益和歡樂開唱彰顯廣澤尊王福澤，歡迎民眾共襄盛舉。

議員林美燕表示，郭聖王公信徒多，期許藉由串連全國各地友廟迎接祖廟全台巡香，為台灣這塊土地祈求國泰民安、人民安居樂業。陳怡珍議員說，文化季結合善心、文化，且演唱卡司陣容堅強，為宗教文化盛事。下林玉聖宮主委蔡國輝則特別感謝各界支持幫助促成。

2019第1屆世界廣澤尊王文化季於10月22日至11月20日舉行，活動邀請祖廟「詩山鳳山寺廣澤尊王、妙應仙妃」、「安溪威鎮廟廣澤尊王」以及「詩山龍山宮廣澤尊王」來台巡香賜福，22日下午1時接駕，晚上7時移駕下林玉聖宮安座、啟香，正式為文化季揭開序幕。重頭戲平安祈福遶境將於10月26日上午7時30分由玉聖宮出發繞行，各地友廟、陣頭也將熱情參與。期間並安排秀琴歌劇團大公演、明華園天字戲劇團公演，以及廟宇社區巡禮等精彩內容。

郭信良議長表示，2019第1屆世界廣澤尊王文化季結合文化、宗教儀典、表演活動與公益，有助宣揚廣澤尊王宗旨，及促進兩岸宗教文化交流，非常值得期待。同時也響應政府提倡優質廟會，以宗教文化帶動觀光，竭誠歡迎各界踴躍參與。