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孽子嫌出菜慢「整桌砸還老母」竹棍狂毆　傻眼！保護令才剛核

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲黃男有多項前科，多次對老母親家暴，被法官認為素行不良。（圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導
新竹一名身障黃男因生活失意，終日借酒澆愁，更有竊盜、酒駕及家暴等多項前科，才因公共危險罪判處3月有期徒刑，出獄後的黃男不思改進，竟再次對母親辱罵、潑飯菜而被檢察官依違反保護令提起公訴。法官認為，黃男前科累累，可謂足見素行不良，但考量其智識程度、經濟狀況惡劣，因此依違反保護令罪，處有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

54歲的黃姓男子，領有身障手冊，平日靠補助金與做資源回收維生，由於生活困頓，自覺不幸，便經常藉酒澆愁，過去更曾酒後情緒失控鬧事、亂開瓦斯、拿菜刀對路人揮舞、在家對老母親咆哮、辱罵三字經，甚至還會隨機攻擊路人等脫序行為，讓老母親飽受其擾，經向法院聲請保護令核發，並於2019年8月1日由轄區員警到家宣讀。

只是，保護令生效還不到一個月，黃男又在老母親家對她辱罵三字經，將母親辛苦煮好的飯菜朝她臉上丟擲，還拿竹棍毆打母親，因而遭違反保護令起訴。

黃男對犯行坦承不諱。法官調查，黃男過去曾因酒駕遭判有期徒刑3月，於2013年12月執行期滿，5年內再犯有期徒刑以上之罪，應視為累犯。

法官審酌，黃男漠視法院所核發之保護令，恣意違反對母親家暴，所為實不可取，且黃男過去已有違反保護令、多次竊盜、公共危險罪等前科，足見素行不良，悔意不足，衡量其犯後坦承犯行，態度尚可，並考量其智識程度及身障身分，每月僅靠領補助金與資源回收維持生活，新竹地院法官依違反保護令罪，處有期徒刑4月，易科罰金12萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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