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買iPhone免費看一年Apple TV+　分析師：可為蘋果創造60億美元收入

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▲▼Apple TV+。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple TV+預計將於11月1日推出。（圖／截自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）先前曾開出2020年前服務事業年營收達500億美元的支票，而預計將於11月1日推出的Apple TV+則成為實現這個目標的關鍵之一。作為推廣，蘋果在用戶購買新設備時提供了一年免費的Apple TV+服務。巴克萊（Barclays）分析師朗（Tim Long）預計，若蘋果在接下來一年內維持此促銷活動，那將會為蘋果在未來一年內帶來1億個訂閱用戶。

蘋果預計於11月1日以每月4.99美元的價格推出Apple TV+，據分析師統計，這些訂閱用戶將在明年為蘋果的服務事業營收貢獻近60億美元。若加上過去一年來，蘋果在服務事業創造的近440億美元收入，蘋果的「500億美元」目標即可實現。

請繼續往下閱讀...

不過這60億美元的收入並不會直接來自消費者，據朗的說法，由於設備與Apple TV+的綑綁促銷活動，蘋果會計部門將在售出每台設備時，計入約60美元的Apple TV+收入，而服務業務將會每個月計入5美元的收入。高盛分析師霍爾（Rod Hall）也同意這種看法。

雖然蘋果對此表示，Apple TV+的推出、推廣活動以及會計核算不會對整體的財務業績造成實質性影響。不過，先前曾有報導指出蘋果在原創內容方面花費了60億美元，而這些成本將在蘋果推出Apple TV+服務後的第一個財季開始始攤銷，這勢必會對蘋果服務業四的毛利率造成顯著影響。今年前9個月，蘋果服務業務的銷售成本總計僅123億美元。

過去幾年來，iPhone的平均售價及蘋果服務業務營收一直是投資人的兩大關注點。蘋果如何對其Apple TV+促銷進行會計處理可能會對兩者產生重大影響。 與去年相比，蘋果以將旗艦iPhone的起始售價降價50美元，若其中有一半的新設備消費者註冊了免費的Apple TV+服務，那可能會使iPhone的平均售價再下滑30美元。

除此之外，透過促銷獲取的Apple TV+收入，可能會掩蓋消費者對蘋果服務的實際需求。庫克希望能實現500億美元服務事業年營收，但業內人士認為這不應該以犧牲設備收入為代價。重要的是要充分了解蘋果明年如何處理Apple TV+的促銷，以分析其如何影響iPhone的平均售價和服務收入。這樣，投資者就可以對蘋果到底發生了什麼以及它的季度業績好壞做出正確的判斷。

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