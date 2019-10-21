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陳同佳來台投案前…　國策顧問牽線北京政協拜會徐國勇

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▲▼徐國勇接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲徐國勇。（圖／記者徐斌慎攝）

記者蔡文鈴／台北報導

在台犯下「箱屍案」港籍犯嫌陳同佳近日透過港府表示，願意來台自首，引起政壇議論。有媒體報導，具有北京政協身分的管浩鳴牧師曾來台安排陳同佳投案一事，並透過總統府國策顧問黃承國牽線，先跟內政部長徐國勇溝通。

對此，徐國勇表示，兩、三周前接到國策顧問來電，表示香港聖公會教省秘書長要來拜會，因為聖公會教省秘書長是宗教領袖，而宗教業務屬內政部主管業務，因宗教領袖拜會部長，照例予以接見。

徐國勇還原會談情況，管浩鳴確實有提及陳同佳案，但由於通緝令不是內政部發布的，且陳同佳案涉及司法互助等事宜，不宜由內政部回答。

徐國勇指出，管浩鳴目的主要為談陳同佳之事，並非僅是宗教事務，因此以陳同佳案涉及陸委會及法務部，未為答覆亦未做任何承諾。事後，管浩鳴來台，又再次透過相關人士要求再次見面，徐國勇則拒絕接見。

徐國勇強調，針對此事從未對警政署有過任何指示，並澄清，當時接見宗教領袖管牧師時，也不知管浩鳴具有北京政協身分。

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