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投保要注意！　這7個職業工會欠繳勞保費　勞保局拒絕給付

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞保局公布最新拖欠勞保費的職業工會。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞保局今（21）日公布最新職業工會欠繳名單，截至10月16日，共有7個職業工會欠繳勞保費且已逾繳費寬限期，勞保局除依法將該等工會移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付外，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會的欠費是因保險費遭違法挪用，勞保局會移送檢調單位偵辦。

勞保局今公布欠繳保險費的職業工會名單分別為：澎湖縣勞動力援助人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、大台中殯禮服務職業工會、新竹市通信服務人員職業工會、苗栗縣民宿從業人員職業工會及嘉義市網路購物服務人員職業工會。其中除了苗栗縣民宿從業人員職業工會以外，其他6個職業工會在9月份就已是名列欠繳名單。

請繼續往下閱讀...

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取之勞保費，如未依勞保條例規定期限繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員的權益影響很大。不過，如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明（例如繳費收據、匯款單……等），可證明其個人應繳之保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分的保險費後發給。

勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作之管道，共同維護工會及會員權益。請上列被公布欠費之各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付之權益。

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