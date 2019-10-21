台南藍軍譴責民進黨教唆暴力　綠營：韓國瑜不追究...行徑詭異

▲台南藍軍譴責民進黨惡性不改教唆暴力，請檢警調針對台南選舉教唆暴力和行使暴力，深入追查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團21日痛批民進黨，預告韓國瑜來台南造勢「抗議將遍地烽火」，果然在民進黨「教唆」下，永康韓國瑜看板嘴角被燒、韓國瑜被丟雞蛋、議員林燕祝座車遭蛋洗、議員蔡淑惠看板被破壞，民進黨真不愧是暴力始祖，當家還鬧事還賴說對手自導自演，栽贓扣帽子已玩20年真漏氣，民進黨換套把戲吧！

藍軍請檢警調針對台南選舉教唆暴力和行使暴力，深入追查，台灣不是香港，公權力不容挑釁。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝、王家貞、林燕祝、蔡淑惠、曾培雅、許至椿、盧崑福、方一峰、尤榮智、李鎮國，拿著看板召開「譴責民進黨，惡性不改、教唆暴力」記者會，現場播放永康韓國瑜看板嘴角被燒、林燕祝座車遭蛋洗、蔡淑惠看板遭破壞等影像。

主席王家貞說，先要跟辛苦的警察致敬，在投票之前警察維安負擔會很沉重。韓國瑜台南造勢被丟雞蛋等事件讓人痛心，記得不久前曾有境外人士來台被潑漆，民進黨說這是組織暴力犯罪，要求嚴懲嚴辦，但也不過個把月，民進黨卻開記者會嗆說韓國瑜來當天要「遍地峰火」，這是否是教唆犯罪？韓國瑜被丟雞蛋要愛與包容說不追究，王定宇卻說是自導自演，民進黨這些暴力始祖有資格講這些話嗎，自己越來越紅，台灣民眾卻越來越對立，真讓人不恥。

林燕祝播放著影片指出，韓國瑜要來台南前一天就接到支持者提醒電話，說她的「對手」，因為很重要對手連說3次，會來總部亂，結果因為通知警方，總部沒事，但她競選總部對面的聯合看板韓國瑜嘴角被燒，看板高度約175公分，一定是男性所為，接著她停在水萍塭會場的座車也被蛋洗，她的對手之前就開記者會嗆說韓國瑜來台南抗議將遍地烽火，印證這兩天的蛋洗和抗議，這不是教唆甚麼是教唆，台灣不是香港，不要挑戰警察的公權力。

蔡淑惠表示，台灣自從王定宇推人的暴力事件發生後，台灣的觀光就一敗塗地，民進黨執政不得民心，一到選舉就當家鬧事，是否是國民黨總統或立委選情威脅到民進黨，她的看板在10月3日也被割，報警警方居然說是施工不良造成，她們自行調閱附近住家監視器，卻看到有人破壞看板用手割的影像，暴民是誰？可選擇原諒，但警方不可不將真相公諸於世，民進黨當家也請新潮流曾姓里長收斂，不要帶人當家鬧事，還玩扣帽子栽贓把戲，玩20年了換一套，否則真漏氣。

曾培雅、盧崑福、許至椿等議員也同聲譴責民進黨暴力教唆。蔡育輝表示，民主政治的競爭是和平理性，民進黨在國民黨執政時不斷上演暴力攻擊、投擲汽油彈抗議等事件，民進黨因此被貼上暴力黨標籤，很遺憾民進黨已2次執政，在台南更是完全執政，一到選舉，民進黨暴力黨本性又讓人看破手腳，請民進黨不要利用善良的鄉親，不要教唆選民犯罪，也請檢警調依法調查，絕不容民進黨利用選舉鬧事，真正的民住聖地是尊重民主機制、接受不同聲音的地方。

針對21日台南市議會國民黨團記者會，民進黨團總召林宜瑾及蔡英文台南競選總部發言人邱莉莉嚴正澄清，強調民進黨不允許任何選舉暴力，面對韓國瑜隊伍遭雞蛋襲擊，蔡英文總統在第一時間要求警方嚴辦，絕不縱容任何選舉中的暴力行為；但韓國瑜卻要求警方不要追究，行徑詭異。

林宜瑾表示，國民黨選情不佳，因此怨天怨地、怪東怪西、甚至烏龍指控，連自發性抗議的市民和淨灘的學生，都被誣指為卡韓。邱莉莉指出，國民黨烏龍指控淨灘活動遭到事前「踩場」，卻不知道韓國瑜要淨灘的前一天是「全國河川日」，早在一個月前，環保學生志工就安排好的公益活動。國民黨欠學生一個道歉。

林宜瑾表示，「韓粉出征果然寸草不生」，韓國瑜來台南一晚製造近八噸的垃圾，並將水萍塭公園內多處草坪踐踏光禿，請韓國瑜和國民黨立委參選人，依照規定恢復水萍塭被破壞的草坪，維持基本的公德心和法治概念。

林宜瑾批評，韓國瑜說台南人「過得窩囊」，算不算語言暴力？邱莉莉表示，韓國瑜身為總統候選人卻不斷用不堪字眼激化選民情緒，到底是誰在製造混亂？到底是誰在鼓吹暴力？相信選民自有評判。