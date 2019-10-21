遭追問台灣選情　美國防部官員：會發生什麼「不是美國的問題」

▲美國國防部副助理部長施燦德出席第九屆「北京香山論壇」，回應兩岸關係。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第九屆「北京香山論壇」今（21日）舉行開幕式，相較往年規模，美國這次拉高層級，派出美國國防部副助理部長施燦德帶隊，一共20多人參加會議。面對台媒提問「如果民進黨明年勝選，兩岸是否可能走向軍事衝突？」，施燦德只強調「之後會發生什麼，不是美國的問題，我們支持的是開放和自由競選。」

▲美國國防部副助理部長施燦德（左一）與其他學者出席第九屆「北京香山論壇」。（圖／記者任以芳攝）

施燦德出席分論壇「亞太地區安全建構」，主題多半圍繞中美之間必須建立友好合作機制，並未提及任何台灣問題。到了發問環節，有台媒提問「假如明年總統大選，蔡英文政府繼續連任，您覺得兩岸之間是否出現衝突？」，施燦德特地回應，「如果民進黨能贏得勝選，台灣選舉問題是台灣人民自己決定，我不講這個，之後會發生什麼，不是美國的問題，我們支持的是開放和自由競選。」

目前台灣選舉倒數計時，蔡英文政府的兩岸政策，依然沒有太多調整。面對台海緊繃的局勢，大陸國防部長魏鳳和（21日）上午出席大會致詞，特別提及「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉。」陸委會也回應，香山論壇已成為中共專屬的「批美嚇台」場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平。

▲大陸海南大學法學教授傅崐成出席第九屆「北京香山論壇」。（圖／記者任以芳攝）

台陸雙方隔空交火，這次參與論壇的大陸海南大學法學教授傅崐成接受《ETtoday新聞雲》也表示，「蔡英文政府如果堅持走台獨的路子，是沒有前途的，沒有哪一個政治家、政黨或是政府，他的責任能偏離和平。」

至於談到香港嫌犯陳同佳願意來台受審，遭到蔡政府拒絕。傅崑成也表示，「台灣政府作法十分匪夷所思，是非常遺憾的一件事情，也蠻可笑。」之前因為嫌疑人回香港後欠缺證據，如今有引渡回台受審的意願，對於台灣來說其實是一個好機會。 傅崑成說，台灣這時候如果不接受司法管轄，從任何一個法律學者或法律實踐者的角度來看，「這都是對自我主權、自我管轄權的一個毀棄，即便是主張台獨的政府，也不能這麼做。」