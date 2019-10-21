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立委建議囤房稅可用空屋認定　財長：房屋稅應因地制宜

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▲▼台北市,101,房地產,房價,低價,台灣,天氣。（圖／記者林敬旻攝）

▲對於囤房的問題，外界近期許多建言和熱議，但是多數都是建議財政部要調整稅率，財政部也有話要說。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委江永昌建議，可以同步實施囤房稅與空屋稅，針對單一住宅住戶優惠稅率；但是對於多戶數的空屋持有則課徵較高的房屋稅，像是3.6%，促使持有較多的屋主釋出更多的空屋。

立法院今（21）日審查財政部預算，囤房稅也成為質詢的焦點之一，近日像是時代力量立委黃國昌、台北市政府都有提出「持有多戶」房屋應該課徵較高的稅率。江永昌質詢時建議，如果單純以擁有多戶去認定是否有囤房，很容易誤殺無辜，像是父母有很多子女，想要每個子女都有一間房，只是所有權尚未轉移給子女，卻沒有囤房的意思。

請繼續往下閱讀...

所以如果擁有多戶是否囤房很難認定，就用「空屋」來認定，例如有些人已經擁有很多戶卻許多房子不自用、不出租、不營業也不做公益出租，就等著漲價，未來賣掉賺價差賺取投機財，應該要對這種情形課稅；用提高持有稅的方式，刺激空屋釋出或出租。

財政部長蘇建榮表示，這個想法是很好，但是也有詢問過地方政府的意見，因為房屋稅是按月計算，所以如果依照空屋來課徵，對於地方政府的稽徵成本會比較高，要按月去了解房屋的使用情形，在稽徵上也會有很大的困擾，且除了台北市、新北市之外，其他多數的縣市的房子多是以自住為主，所以是否要課徵囤房稅應該要因地制宜。

▲▼立委江永昌（圖／記者季相儒攝）

▲立委江永昌（圖／記者季相儒攝）

蘇建榮表露心聲：建商要財政部降房地合一稅　抵死不從

對於近期外界頻頻對於房屋稅提出意見，並且誤認財政部不調稅率就是幫助炒房。蘇建榮也有話說，房屋稅的負擔除了稅率之外，還有稅基的調整，以台北市103年調了兩倍，就等於稅率調了兩倍，加上多戶稅率高達3.6%那個稅就增加很快，地方政府是有工具可以抑制囤房。

蘇建榮說，有些建議案是降低自住、自用的的稅率，這個對地方政府影響很大，幾乎占了地方政府財源的三分之一。他認為，房屋稅調整不能「一刀砍」如果降低自有住宅的稅率，對於屏東縣、嘉義縣稅收幾乎很傷；至於稅基就各地方政府可以適度去調，像是房價漲就應該適度地去跟著調整。

對於房價，蘇建榮也有自己的看法，雖然要幫助年輕人買房，但是政府也要考慮現在持有房屋的人，假如1000萬～2000萬的房子，短時間內將其打成折半，對已經持有房子的人怎麼辦？這些人的貸款怎麼辦？貸款給房屋者的銀行，抵押貸款怎麼辦？甚至影響到股票市場，又該怎麼辦？所以房價要整體去看、要有配套措施。

蘇建榮也罕見地表露心聲道，實際上財政部推行房地合一稅，已經對抑制房價有作用了，否則建商不會痛、不會叫，很多建商一直要求財政部降房地合一稅，但是他（蘇建榮）都抵死不從。

▼財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院財政等聯席委員會 私菸案專案報告 交通部長林佳龍 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 華航董事長謝世謙 國安局長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

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