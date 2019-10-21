　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

如果有時光機，你會想回到哪段時光？

賴品妤：

請繼續往下閱讀...

我是一個不會後悔的人，就算努力的結果失敗我也不會後悔現在的選擇。未來如何，現在也很難預料，10年前的我一定想不到現在的我會參加選舉，能做的只有把握當下。

未來果真難預料，民進黨新北市立委候選人賴品妤在記者會上頭撞麥克風，撞出了知名度，記者會結束，網路出現各種「迷因改圖」，她的粉絲頁人數瞬間激長：「很多朋友問我，怎麼會想到這個點子？效果很好欸…拜託，這個是set得出來嗎？」

因為撞得巧妙可愛，路上看拜票遇到阿伯還會對她頭比牛角，諧仿她撞到的樣子。在參選之前，她廣為人知的身份是立委林昶佐助理、太陽花學運時守門口的凶悍女生，現在投入殘酷的選舉，她「政二代」的身份一下子又浮上檯面。

27歲的她出生新北市中和，父親是民進黨籍前立法委員賴勁麟，曾任勞委會副主任委員，母親則曾是媒體記者。「這件事我不會迴避，但我爸當立委已是20年前了，選區也完全一致，黨中央在找人的候，也許我會因為是誰的女兒而被先想到，但在選區的優勢不見得有。」民進黨中央一開始先詢問賴勁麟，他回覆黨中央：「這種事你要找我女兒談，我叫我女兒往西，她一定要往東，問我沒用。」

童年的賴品妤跟家人出遊的獨照。（賴品妤提供）

這位看起來有點瘦弱的賴家女兒，高中時堅持要搬出去住：「我爸媽一開始也不願意，但還是攔不住我。」他靠網拍打工賺租金，搬出只是為了能一個人獨處：「我很喜歡一個人，常常覺得我以後會一個人死在家，然後被自己的貓吃掉。」

有時會不小心冒出「靠夭」的口頭禪的賴品妤，看似無所畏懼的她，參選的選區一向是藍大於綠，「我常聽過有人在街頭揮手拜票被人比中指、吐口水，我一開始也會擔心這樣的事，還好大家都很疼惜我。」說是疼惜，另一面指的可能是不忍對一個「小女生」出手，賴品妤在基層最常被問到的問題是：「妳才27歲，能做事嗎？」

她總理直氣狀回：「會做事跟年紀無關，我17歲就出來做社運了，大學沒畢業就進立委辦公室工作，我對政治不是完全無知。」舊照片是她童年出遊時的獨照，雖是政二代，但父親早已轉行從商，也無心栽培女兒從政。「如果10年前有人跟我說，賴品妤妳10年後會去選舉，我一定會覺得你說什麼啊？」

賴品妤這一代的「社運青年」沒有經歷過戒嚴，成長在一個自由開放的時代，她甚至坦言：「我27歲，人生也說不上有什麼低潮或不愉快。」上一代爭的是政治的改革與自由，他們則是從社會的公平正義做為起點，透過一次次的街頭運動做為政治之路的開端。

17歲那年，士林王家拆遷，是賴品妤第一次上街頭，原本只是好奇去看一看，沒想到看到警察抬學生、怪手直接拆掉王家：「我以為民主的台灣，台北又是首都是不會有這樣的事，我很震憾。」士林王家事件後，她陸續參加反媒體壟斷、反服貿運動，因為是街頭的常客，成了黑島青的成員，參與了太陽花學運。

賴品妤本身也是一個專業的cosplay的玩家，有很多專業造型和照片。（翻攝自總一粉絲頁）

這位街頭運動的常客同時也是一位專業的「coser」, 她曾經為了華光社區的拆遷案，在社區裡拍了一系列的cosplay照片。一直到參選前，cosplay一直是賴品妤投入心力的嗜好，她找衣料訂制衣服、四處堪景、找合作的攝影師，把嗜好玩得很專業：「出一趟拍照，小幫手加道具我們要開2台車才夠。」

她從小就愛看漫畫，國中開始玩cosplay，專業到還發行過週邊商品，說自己是認真魔人，一玩下去就要當真，「所以我的文宣照片，團隊覺得我很煩，我把它當cosplay拍照一樣，每個細節構圖都很挑剔。」投入選舉了，有些人好意提醒她，社群媒體的相簿要不要清一清？「清什麼？比如，比基尼，你游泳不穿這個嗎？」

網路上除了對她政二代的攻擊之外，還有網友惡意散布她的清涼照，並留言想花錢跟她發生關係。賴品妤看得很淡：「不只是我，其他像我這樣年紀的女性參與政治、社運這類的運動，都一樣會受到這種以性為手段的攻擊。」

賴品妤本身也是一個專業的cosplay的玩家，有很多專業造型和照片。（翻攝自總一粉絲頁）

賴品妤本身也是一個專業的cosplay的玩家，有很多專業造型和照片。（翻攝自總一粉絲頁）

也許是因為社運出身，賴品妤對未來帶著一絲悲壯感：「社運10件有9件會失敗，做的時候，你不能想因為會成功你才去做，而是就算失敗，這件事也要該有人去做。」她沒想過反服貿運動會成功：「我們反服貿街頭抗議，有一次拚命動員，只來了20個人，當下你當然會很失望，難道全台灣只有20人關心這件事嗎？你靠夭一個晚上，明天還是要繼續推，不能因為只有20人就算了吧？」

當年的她170公分，只有30多公斤的體重，太陽花學運時她擋住了立院議會入口：「我那時也不知道最後會怎樣收場…我爸那天打電話來，問我還好嗎？我說沒事，他說沒事就好，他要和媽媽去秘魯玩，然後說byebye。我掛了電話才想到，靠夭，我萬一被捉，誰要保我出來啊？」政治如此多變，你唯一能做的，也只能專注當下，未來的事就交給未來。


更多鏡週刊報導
【時光機】歌手聲帶萎縮「我的天已經塌了」　卻意外得到美好收穫
【時光機】「當小三時比當元配快樂」 恬娃坦承長年被包養
【時光機】12年無法安眠、蹲馬桶　神祕病痛差點毀了她一生

ET快訊
年輕夫妻產男嬰…生殖器短小乳暈深！1個月後醫院急來電：寶寶是
全聯買罐頭！機智哥驚揭「促銷價的秘密」　一票人長知識...網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣子」

資深漫迷暴動！重考生與寡婦之戀成40年經典　高橋留美子《相聚一刻》推典藏版

性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

「高年級設計師」正夯！台日設計界聯手合作「改變高齡化社會」

快訊／自強號撞到路人！台鐵內壢至中壢「單線不通」　南下北上列車延誤

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

28天修完12學分神速變碩士！僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教育部撂重話了

揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

鄧紫棋直播現場飆唱《來自天堂的魔鬼》 網友直呼：這是讓我再聽一遍CD嗎?

街頭實測「屎在滾」不消費借廁所 台灣店家超友善！他讚：我給五顆星

上班族救星！健康「味噌豬肉風味飯」　250做一整鍋...米飯吸附高湯超美味

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

30歲生日驚喜！收同性男友求婚 他秒淚崩「點頭同意」眾人嗨翻

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣子」

資深漫迷暴動！重考生與寡婦之戀成40年經典　高橋留美子《相聚一刻》推典藏版

性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

「高年級設計師」正夯！台日設計界聯手合作「改變高齡化社會」

快訊／自強號撞到路人！台鐵內壢至中壢「單線不通」　南下北上列車延誤

南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

6歲妹美顏自拍！老媽出賣0修圖照「打回原形了」　萬人卻讚爆：我可以等

28天修完12學分神速變碩士！僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教育部撂重話了

揪泰國玩幫墊機酒費！旅伴妹「真的沒車」狂拖匯款　她無奈一爆…網喊扯翻

有空桌不坐！客「硬選髒桌」叫人收碗盤　店員忙翻納悶...細心消費者解答了

10/23-10/31加購1顆優惠價99元　日本橋海鮮丼つじ半開賣頂級生蠔

澳洲獄警3年性虐待8女囚　遭到37項罪名指控

全運會／楊俊瀚100M10秒33完成三連霸　回復水準心態變更成熟

死亡車禍頻傳！　麻豆警加強交通取締、交安宣導雙管齊下

搭破冰船、零下泡流冰浴　內行人都懂的北海道道東5大玩法

神級保養限定版必收！動漫風SK-II青春露、海洋拉娜乳霜黑白瓶身超時尚　

威爾史密斯「紅毯3事蹟」暖爆　再度許願「合作李安」全場瘋掉

不只熬夜會爆痘！爛腸胃、肝膽差...3成因「毒素反應在臉上」

台灣「甜笑美女礦工」珍貴照曝光　老礦工回憶踩入地獄「死神的樣子」

陳同佳來台投案前…　國策顧問牽線北京政協拜會徐國勇

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

生活熱門新聞

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

「豬皮3塊青斑」他反胃　網曝真相逆轉

餵蛤蜊喝奶！女兒驚呼：變超肥滿

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

麥當勞美樂蒂萬用置物籃10/23開賣

工作23年被裁員　專家警世3建議

孕媽逛IKEA遭奔跑弟撞飛：人生跑馬燈

附身女童6天！小男孩離開前對嬤「最後叮嚀」超悲

萬聖節變裝！神手媽自製「巨型維力炸醬麵」　

台電球隊驚見「女神王祖賢」　網讚：根本真人版晴子

搶嘸特價品！好市多開延期優惠單　她讚爆

機智哥揭促銷價的秘密！網長知識了

更多熱門

相關新聞

僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教部撂重話

僑光科大不撤銷「靠爸兒」學位　教部撂重話

僑光科大校長楊敏華，疑護航兒子楊正快速用2年半取得該校學士、碩士學位，還讓兒子直接擔任講師。教育部在九月底公布調查結果，認定學校在學分抵免、提前畢業、碩士班授課及教師聘任上，違反《大學法》、《學位授予法》、《私立學校法》及該校學則，已列計重大行政缺失。教育部今（21日）重申，僑光科大必須依法行政，維護學生受教權益查核機制，以昭社會公信。

「初代真理褲女神」是她！長直美腿正爆

「初代真理褲女神」是她！長直美腿正爆

賴雅妍1年尬2極限角色：我就像神經病！

賴雅妍1年尬2極限角色：我就像神經病！

23歲OL兼差AV女優！老闆抓包掀電腦

23歲OL兼差AV女優！老闆抓包掀電腦

45歲才學投資　大學教授存股滾出4千萬

45歲才學投資　大學教授存股滾出4千萬

關鍵字：

鏡週刊賴品妤比基尼

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

遺物挖到祕寶　男從田僑仔變凡人

可能隨時開刀！家寧凌晨4點送急診又被轉院

聽話室友整鍋冰　她一開冰箱秒跪

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

要腦公把魚放湯碗裡　她一看臉綠：直接倒掉

女高中一吃就吐！罹患食道弛緩不能症

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

太平洋雙颱轉彎！鄭明典：降雨區重疊

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

粉絲圓夢！子瑜變「耳下3公分金髮」超美

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

美體按摩！按完腿冒出20條紅巨蟲　少婦痛到崩潰

不捨2外甥淪孤兒　國小校長無私收養一手帶大

更多

最夯影音

更多
婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來

婦人清洗騎樓...交警「衣服遭濺濕」　索討300送洗費！喊：叫老闆出來
被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

被奴才帶去美容剪毛超不情願！　灰白貓全程厭世臉：拜託快剪完

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

輪椅嬤路上突遭「狠甩頭」10多下 嚇壞尖叫險摔倒...他發洩完秒逃逸

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

蒐藏二戰古董玩偶遇怪異現象！半夜驚見人偶「眨眼、開門櫃」　

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

羅志祥大跳串燒神曲　網友：果然是亞洲舞王！！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面