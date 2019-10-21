性感照瘋傳！朋友勸清臉書相簿　賴品妤：穿比基尼哪裡不對？

圖、文／鏡週刊

如果有時光機，你會想回到哪段時光？

賴品妤：

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我是一個不會後悔的人，就算努力的結果失敗我也不會後悔現在的選擇。未來如何，現在也很難預料，10年前的我一定想不到現在的我會參加選舉，能做的只有把握當下。

未來果真難預料，民進黨新北市立委候選人賴品妤在記者會上頭撞麥克風，撞出了知名度，記者會結束，網路出現各種「迷因改圖」，她的粉絲頁人數瞬間激長：「很多朋友問我，怎麼會想到這個點子？效果很好欸…拜託，這個是set得出來嗎？」

因為撞得巧妙可愛，路上看拜票遇到阿伯還會對她頭比牛角，諧仿她撞到的樣子。在參選之前，她廣為人知的身份是立委林昶佐助理、太陽花學運時守門口的凶悍女生，現在投入殘酷的選舉，她「政二代」的身份一下子又浮上檯面。

27歲的她出生新北市中和，父親是民進黨籍前立法委員賴勁麟，曾任勞委會副主任委員，母親則曾是媒體記者。「這件事我不會迴避，但我爸當立委已是20年前了，選區也完全一致，黨中央在找人的候，也許我會因為是誰的女兒而被先想到，但在選區的優勢不見得有。」民進黨中央一開始先詢問賴勁麟，他回覆黨中央：「這種事你要找我女兒談，我叫我女兒往西，她一定要往東，問我沒用。」

這位看起來有點瘦弱的賴家女兒，高中時堅持要搬出去住：「我爸媽一開始也不願意，但還是攔不住我。」他靠網拍打工賺租金，搬出只是為了能一個人獨處：「我很喜歡一個人，常常覺得我以後會一個人死在家，然後被自己的貓吃掉。」

有時會不小心冒出「靠夭」的口頭禪的賴品妤，看似無所畏懼的她，參選的選區一向是藍大於綠，「我常聽過有人在街頭揮手拜票被人比中指、吐口水，我一開始也會擔心這樣的事，還好大家都很疼惜我。」說是疼惜，另一面指的可能是不忍對一個「小女生」出手，賴品妤在基層最常被問到的問題是：「妳才27歲，能做事嗎？」

她總理直氣狀回：「會做事跟年紀無關，我17歲就出來做社運了，大學沒畢業就進立委辦公室工作，我對政治不是完全無知。」舊照片是她童年出遊時的獨照，雖是政二代，但父親早已轉行從商，也無心栽培女兒從政。「如果10年前有人跟我說，賴品妤妳10年後會去選舉，我一定會覺得你說什麼啊？」

賴品妤這一代的「社運青年」沒有經歷過戒嚴，成長在一個自由開放的時代，她甚至坦言：「我27歲，人生也說不上有什麼低潮或不愉快。」上一代爭的是政治的改革與自由，他們則是從社會的公平正義做為起點，透過一次次的街頭運動做為政治之路的開端。

17歲那年，士林王家拆遷，是賴品妤第一次上街頭，原本只是好奇去看一看，沒想到看到警察抬學生、怪手直接拆掉王家：「我以為民主的台灣，台北又是首都是不會有這樣的事，我很震憾。」士林王家事件後，她陸續參加反媒體壟斷、反服貿運動，因為是街頭的常客，成了黑島青的成員，參與了太陽花學運。

這位街頭運動的常客同時也是一位專業的「coser」, 她曾經為了華光社區的拆遷案，在社區裡拍了一系列的cosplay照片。一直到參選前，cosplay一直是賴品妤投入心力的嗜好，她找衣料訂制衣服、四處堪景、找合作的攝影師，把嗜好玩得很專業：「出一趟拍照，小幫手加道具我們要開2台車才夠。」

她從小就愛看漫畫，國中開始玩cosplay，專業到還發行過週邊商品，說自己是認真魔人，一玩下去就要當真，「所以我的文宣照片，團隊覺得我很煩，我把它當cosplay拍照一樣，每個細節構圖都很挑剔。」投入選舉了，有些人好意提醒她，社群媒體的相簿要不要清一清？「清什麼？比如，比基尼，你游泳不穿這個嗎？」

網路上除了對她政二代的攻擊之外，還有網友惡意散布她的清涼照，並留言想花錢跟她發生關係。賴品妤看得很淡：「不只是我，其他像我這樣年紀的女性參與政治、社運這類的運動，都一樣會受到這種以性為手段的攻擊。」

也許是因為社運出身，賴品妤對未來帶著一絲悲壯感：「社運10件有9件會失敗，做的時候，你不能想因為會成功你才去做，而是就算失敗，這件事也要該有人去做。」她沒想過反服貿運動會成功：「我們反服貿街頭抗議，有一次拚命動員，只來了20個人，當下你當然會很失望，難道全台灣只有20人關心這件事嗎？你靠夭一個晚上，明天還是要繼續推，不能因為只有20人就算了吧？」

當年的她170公分，只有30多公斤的體重，太陽花學運時她擋住了立院議會入口：「我那時也不知道最後會怎樣收場…我爸那天打電話來，問我還好嗎？我說沒事，他說沒事就好，他要和媽媽去秘魯玩，然後說byebye。我掛了電話才想到，靠夭，我萬一被捉，誰要保我出來啊？」政治如此多變，你唯一能做的，也只能專注當下，未來的事就交給未來。



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