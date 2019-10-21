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朱立倫買郭台銘「首富蛋糕」驚喜慶生　林奕華直呼：太感動了！

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▲朱立倫替林奕華慶生，「Uber運將阿倫」第二集。（圖／朱辦提供）

▲「Uber運將阿倫」第二集，朱立倫替林奕華慶生。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫在21日準備了與郭台銘慶生同款的「首富蛋糕」送到國民黨立委參選人林奕華辦公室，讓林奕華超驚喜，直呼「太感動了！」，朱立倫也親自為她唱歌、切蛋糕，展現兩人多年的好交情。

在上一集「司機阿倫」系列輔選行程中，朱立倫突然「隨堂考」，林奕華被問到通安里、全安里里長、主委的名字，她都能豪不猶豫說出答案，朱立倫也稱讚林奕華對於大安區是「如數家珍」對每一個里、每一個鄰都相當的熟悉。

▲朱立倫替林奕華慶生，「Uber運將阿倫」第二集。（圖／朱辦提供）

朱立倫團隊在林奕華生日這一天特別拍攝了「司機阿倫」第二級，紀錄朱立倫親自買了與鴻海集團創辦人郭台銘日前慶生時同一款蛋糕，寫上「Happy Birthday to Amanda」，隨後開車送到林奕華辦公室，給她一個大驚喜。

林奕華在許願時說，希望朱立倫、所有朋友都能心想事成、一切順心平安，第二個願就留給自己，希望第一次立委選舉能順利過關、繼續為國家奉獻。林奕華代表國民黨參選大安區第十屆立法委員，對決「學霸」民進黨立委參選人謝佩芬及社民黨范雲。

林長期深耕大安區、基層實力相當豐厚，在選前倒數80天，朱立倫除了替她慶生外，也希望增加曝光度、達到全力催票的效果。

▲朱立倫替林奕華慶生，「Uber運將阿倫」第二集。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫替林奕華慶生，「Uber運將阿倫」第二集。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫買了與郭台銘生日同款的「首富蛋糕」替林奕華慶生。（圖／朱辦提供）

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