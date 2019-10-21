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棒球乘勝追擊！棒協理事長辜仲諒5億換解除限制出境16日

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▲▼1014 2019亞錦賽開幕-辜仲諒。（圖／記者黃克翔攝）

▲棒協理事長辜仲諒，5億元獲准解除限制出境。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

亞洲棒球錦標賽我國射日成功，順利奪下睽違18年的冠軍。棒球協會理事長、前中信金控副董事長辜仲諒，也因此獲得加持，以帶隊參加下個月在東京舉行的世界12強棒球錦標賽為由，向高等法院聲請解除限制出境，高院21日裁定他以5億元保金，並責付體育署長與律師，准予出境16日。

我國棒球隊在亞錦賽冠軍戰以5：4擊敗日本隊，睽違18年再度於亞錦賽封王，將冠軍金盃留在台灣。去年5月間當選為棒協理事長的辜仲諒，在致詞時開心大喊：「中華民國終於拿到冠軍了！」他也接著宣示，要為國家爭取到明年3月「6搶1」東奧最終資格賽的門票，今年11月還有世界12強棒球賽，希望球迷能繼續為台灣隊加油。

但辜仲諒因涉及紅火案，目前由高等法院進行更審中，去年7月間，他就以棒協理事長的身分，表明要帶中華隊赴印尼參加亞運棒球比賽，但當時遭到高院駁回。而這次亞錦賽期間，辜仲諒也以帶隊參加11月在日本東京舉行的第二屆世界12強棒球錦標賽，以及商討明年東京奧運棒球競賽事宜，向高院聲請解禁。

高院審理後，裁准辜仲諒解除限制出境，但需以5億元擔保金，並責付律師葉建廷與教育部體育署署長高俊雄。高院在裁定理由中指出，辜仲諒在本案審理期間，前後經法院共9次准許暫時解除限制出境，均遵期返國。另外體育署署長高俊雄亦出具聲明書表示，為使辜仲諒得以我國棒球協會理事長身分，代表出席上開賽事及會議，願受本院之責付，足徵辜仲諒本次出境，攸關我國棒球運動在國際賽事中之權益，具有公益目的，因此解禁，期間為11月8日到11月23日為止。

辜仲諒涉及的紅火案發生於2004年二次金改期間，檢方指控辜仲諒只是旗下公司中信銀香港分行，陸續買進英商巴克萊銀行結構債附兆豐金股票44萬餘張，讓中信金順利入主兆豐金。而後中信金向金管會申報中信金及子公司當時所投資持有兆豐金控股票之股數，辜仲諒事後將這批結構債由海外紙上公司Red Fire（紅火公司）買走。前中信金財務長張明田、法務長鄧彥敦、財務副總林祥曦等人再由紅火公司贖回公司債，操縱兆豐金控股價，從中獲利新台幣10億元。辜仲諒一審遭判刑9年，二審則加重為9年8月。

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