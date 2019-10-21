8歲賺進2.3億！「小莫內」霸氣養全家　教育方式曝光...網讚：能出神童

▲英國男孩 Kieron Williamson 。（圖／翻攝自Daily Mail）

圖文／周刊王

成為有錢人不愁吃穿是許多人的夢想，但你有想過在7歲時就能買一棟房子，8歲時就賺2.3億的人生嗎？近日國外就有一名男孩如此，他靠著自己驚人的天賦在8歲時就賺到人生的第一桶金，更霸氣的「養下全家」，引起網友們熱議。

根據外媒報導，這位英國男孩Kieron Williamson在5歲的時候就展現出驚人的「繪畫天賦」，甚至不到幾天就全學會繪畫補習班的課程，而他的爸媽看到自己的孩子擁有這樣的天賦，發現他跟一般人不一樣，於是直接「砸重金」請專業的畫家教Kieron畫畫，這也讓Kieron的作畫技術突飛猛進。

▲Kieron7歲時買一棟房，8歲的時候就賺了2.3億。（圖／翻攝自Daily Mail）

某一次Kieron將他自己的作品放到一場展覽中，讓畫展經理驚為天人，大呼「實在太棒了」，Kieron7歲時在畫畫的業界中早已小有名氣，更有「小莫內」之稱，他也靠著這份天賦很快賺到大量財富，更買下人生中的第一棟房子，Kieron8歲時，畫作更是被賣到各國，讓他賺進了600多萬英鎊（約新台幣2.3億元），直接包辦全家的開銷。

Kieron也表示，很感謝自己的爸媽當初願意支持自己喜歡的興趣，也幫他聘請專業人士來訓練教導他，讓他可以完整學到一整套繪畫的技術，Kieron父母的教育方式也讓網友大讚「孩子有與眾不同的地方真的要細心觀察，說不定真的會成為下一個名人！」

▲Kieron展現驚人的畫畫天賦。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲Kieron 的畫驚為天人，讓畫展經理注意到。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲Kieron很感謝爸媽當初的支持。（圖／翻攝自Daily Mail）

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