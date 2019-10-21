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南部科大傳撐不下停招10科系　教育部：停招是學校自主權責

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲對於南部科大傳調整系所，教育部回應停招是學校自主權責。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

少子化問題愈來愈嚴重，傳出台南嘉南藥理大學、屏東美和科技大學和大仁科技大學109學年度都各有系所調整、停招。教育部今（21日）表示，停招是學校自主權責，並依校內程序，經校務會議通過後再向教育部提出申請。

以嘉南藥理大學來看，109學年度傳將有10科系要調整，包括3系所停招，7系所部分學制停招。美和科大和大仁科大也各傳有7、4 個系所停招及部分學制停招。教育部說明，依技專校院系所停招規定，目前大專校院系所停招，是屬學校自主權責，由學校考量校務發展、資源條件、社會產業人力需求等面向，並衡酌自身辦學條件及發展方向規劃後，依校內程序，經校務會議通過後向教育部提出申請。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，也考量合理的教學規模、避免學校不合理併班上課，並提供學校因應招生情形積極處理系科調整規劃之例外性彈性作法，增訂標準規定，如最近1個學年度學士班、專科班新生註冊人數未達10人以及碩士班 （含士在職專班）註冊率未達30%者，須在每年9月20日前提出申請下一學年度停招，原分配該班別之招生名額，得申請主動調減或分配至相同學制班別之其他院、系、科與學位學程。

公私立技專校院同步減招部分，教育部表示，目前總量標準針對名額調減的規定，是公私校一體適用，並無二致，甚至在註冊率的要求上，對公校還要更嚴格。目前公私校招生名額比例仍有相當差距，更不宜以過去私校依規定被調減的名額情形，直接將公校名額同步減招。

教育部提到，109學年度一般大學國立學校與私立學校日間學士班的名額比率約為4:6（國立39.35%、私立60.65%）；技專校院國立學校與私立學校日間學士班的名額比率約為2:8（國立19.50%、私立80.50%）。另依教育部統計處資料，高中生比率占47.03%、高職生52.97%，爰目前國立學校招生名額無調減之空間。

另外，傳出南部學生受少子化影響補助，教育部說，考量近年各校少子女化學生人數減少情形，為降低南部學校因學生數減少影響補助經費，從107年度起，增加獎勵經費總預算約4億，補助及獎勵經費比率由原本40%及60%，調整為35%及65%，也就是只要學校辦學成效績優，就會核配較高的獎勵經費。

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