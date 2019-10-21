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「高年級設計師」正夯！台日設計界聯手合作「改變高齡化社會」

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▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心案例：歐吉桑的麵包教室、台灣「不老騎士」環島計畫等。（圖／台灣創意設計中心提供）

▲台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心「歐吉桑的麵包教室」等案例。（圖／台灣創意設計中心提供，下同）

記者林育綾／台北報導

設計不只是理念，也可以為社會帶來實際幫助！「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」成果；今（21）日雙方更共同簽訂社會創新合作備忘錄。這些設計針對年長者、照顧失智失能長輩的家庭都很有幫助，如今台灣正式邁入高齡化社會，該平台不僅是為長者而設計，也是與長者一起設計，讓青銀跨世代共同學習，打造全齡化的友善環境。11月該展覽也將移來台展出！

▲▼ 「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」成果；今（21）日雙方更共同簽訂社會創新合作備忘錄。（圖／台灣創意設計中心提供）

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▲「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」雙方更共同簽訂社會創新合作備忘錄。

台灣創意設計中心（台創中心）去年起與神戶中心交流，除了安排日方來台演講，也帶領神戶團隊實地走訪認識台灣社會設計的發展緣起、創作理念，包括：「DreamVok意集設計」與「5% Design Action」2個團隊，針對長期照顧失能、失智長輩的家庭，聯手打造「Free Day喘息旅遊」和「聊癒點心舖-創新失智症非藥物輔療商品」2個計畫，以生態旅行、輔療創作等模式，協助照顧者引導長輩重建家庭生活記憶。而它們正進行的新計畫「高年級設計師」，招募熟齡族、年輕設計師加入專業服裝設計團隊，打造多元情境的熟齡新概念服飾系列。

▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心案例：歐吉桑的麵包教室、台灣「不老騎士」環島計畫等。（圖／台灣創意設計中心提供）

▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果。（圖／台灣創意設計中心提供）

▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心案例：歐吉桑的麵包教室、台灣「不老騎士」環島計畫等。（圖／台灣創意設計中心提供）

另外水藝有限公司推出的「食憶」計畫，邀請地方長輩們為游子下廚，分享私房拿手菜，點亮顧客童年記憶裡最懷念的味道，不僅飽足飢腸轆轆的胃，也點亮了餐桌前的歡聲笑語。當神戶代表前往「食憶」參訪時，長輩們精心烹煮台式臭豆腐作為招待，特殊口感讓日本人大為驚艷，也因此促成19日LIFE IS CREATIVE 開幕晚會的精采廚藝秀。

還有弘道老人福利基金會自2007年起執行的「不老騎士」計畫，協助長輩完成騎機車環島的夢想，在台灣也引起相當大的話題，2012年紀錄片上映，即破全台紀錄片票房紀錄，這股不老圓夢的熱血浪潮也延續至今。

▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心案例：歐吉桑的麵包教室、台灣「不老騎士」環島計畫等。（圖／台灣創意設計中心提供）

▲弘道老人福利基金會「不老騎士」計畫在台灣引起話題，協助長輩完成騎機車環島的夢想，熱血浪潮也延續至今。

神戶中心從台創引薦的眾多案例中，精選出7個兼具創新能量與交流成果的典範案例，邀請於一年一度的「LIFE IS CREATIVE」展出。除了上述5個案例外，日方也關注到「有本股份有限公司—好好園館計畫」、「財團法人老五老基金會—OLD YES！照顧咖啡館」。

這2個案例都源自於台中市，透過駐點的專案管理員、護理師、社工師等，掌握在地長輩的生活需求，像是舉辦課程與技藝工作坊，提升民眾參與融入社區，實現在地服務、在地老化的理想。這些計畫背後的活力，是源自台灣社會設計工作者的共同努力。

而在神戶設計創意中心的案例中，有讓男性長輩學習製作麵包的「歐吉桑的麵包教室」，透過學習到的技能為家庭和社區奉獻付出，老人也從中發現新的挑戰和樂趣，此計畫除了神戶之外，目前已擴展到佐賀縣及廣島縣，持續以核心理念在各地發揮影響力。

▲▼「台灣創意設計中心」與日本「神戶設計創意中心」攜手合作，近日舉辦LIFE IS CREATIVE大展，展出台日兩地「高齡化社會設計」相關計畫精彩成果，包括神戶設計中心案例：歐吉桑的麵包教室、台灣「不老騎士」環島計畫等。（圖／台灣創意設計中心提供）

▲台日參展者大合照。

此次社會設計展覽交流合作，不只在日本可以參觀，LIFE IS CREATIVE將以「神戶設計創意中心」為首站，即日起展至10月27日，其間更穿插多場講座、參與者的訪談。該展結束後，緊接著台創中心也將邀請神戶策展團隊來台，11月26日至2020年2月23日於台創中心台灣設計館06展區規劃展出。

台創中心邀請有興趣的民眾密切關注消息，也期望透過以上展覽交流的形式，讓國際間看見台灣與日本在社會設計方面的新創能量、設計實力。

台灣設計館官方網站：songyancourt.com/tdm

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