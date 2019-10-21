Pixel 4人臉辨識解鎖功能將更新！　Google將新增「睜開眼睛才能解鎖手機」選項

▲Google Pixel 4。（圖／記者邱倢芯攝）

財經中心／台北報導

Google Pixel 4系列手機上週剛亮相，首度加入人臉辨識解鎖功能，不過卻被發現，使用者在閉著眼睛的情況下也能解鎖手機，對此，Google發布最新聲明表示，將透過軟體更新的方式，讓用戶選擇睜開眼睛才能解鎖手機。Google強調，如果用戶擔心，可以先鎖定禁用人臉辨識解鎖功能，必須輸入密碼才能解鎖。

不過，Google也證實，這項更新還需要幾個月，不是馬上就可以提供，但Google還是強調，Pixel 4人臉解鎖功能可滿足生物特徵識別技術的安全要求，可用於支付和應用程序身份驗證，包括銀行應用程序。它也可以防禦有人想用其他方式（例如使用面具）嘗試解鎖。

如果想要先鎖住人臉辨識解鎖功能的消費者，可以長按電源按鈕，透過設定→鎖定螢幕顯示→顯示鎖定選項中啟動。

Pixel 4系列手機在閉眼情況下，仍可解鎖手機，是被國外媒體發現，意味你睡著時，枕邊人可能拿著裝置偷看你的手機秘密，因此被戲稱為「枕邊人福音」，不過，這還是暴露一大隱憂，也就是任何人可能趁你睡著，偷偷拿起你的手機，對著你的臉解鎖手機，甚至做手機支付，或竊取你的私人資料等。

外界原本預料，Google會讓Pixel 4系列手機使用者透過設定，強制「需要睜眼」才能進行解鎖手機，不過新機發表後，後來證明這項功能並沒有內建在Pixel 4系列手機當中。

對此，3C達人Tim哥認為，Google後來之所以沒有將切換的功能加入Pixel 4當中，可能是因為要讓使用者擺脫手機解鎖的延遲性，因此當使用者接近手機時，裝置會自動判斷要啟用，但這個過程太快，以致於沒有判斷用戶是不是在眨眼，因此即便睡著的情況下，一樣可以解鎖。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！