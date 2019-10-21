馬光11月啟動中風後慢病管理業務　可望貢獻今年營收

▲亞洲跨國連鎖保健集團新加坡馬光。（圖／馬光提供）

記者姚惠茹／台北報導

馬光（4139）今（21）日宣布，旗下子公司天津馬光已取得天津市給予之中風後政府慢病管理資格，是繼三年前天津馬光首度取得糖尿病慢病管理資格之後，在慢病管理業務上再下一城，預計自11月起開始收案，今年就可望貢獻營收。

馬光表示，天津馬光2019年前3季佔公司整體營收比重已達42％，其上半年的營收表現更創下歷史同期新高年增率18％，主要成長動能之一就是天津馬光2016年成為當地唯一具糖尿病慢病管理資格的民營機構後，相關業務呈現快速增長，病患人數自首年的300人，2017年增加為1500人，去年則達2100人，今年可望突破3000人，且續約率高達99％，帶動天津馬光於2017年轉虧為盈。

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馬光進一步表示，投入糖尿病慢病管理業務的好處與優勢在於，慢性病患者的就診習慣為「就近診療」與「不易更換診療醫院」，天津馬光在當地開設有13家連鎖社區門診部，在當地連鎖醫院居領先地位，診療輻射範圍極廣，因此雖為當地糖尿病慢病管理業務的後進者，成長速度卻居冠。

近日天津馬光再度獲得天津市政府之認可，取得中風後慢病管理資格，在慢病管理業務上再下一城，馬光將於11月起開始收案，中風後慢病管理業務將會沿用糖尿病慢病管理系統，除有效降低成本費用外，更可望快速提升天津馬光慢病管理業務規模，挹注營收獲利。

馬光表示，跨足中風後慢病管理業務的利基有三點，一是天津市政府對糖尿病患者每年補助金額約人民幣1.2萬元，而對中風患者每年補助金額上限則高於糖尿病患者；二則是對於中風患者，公司除具備西醫的中風後慢病管理外，還可同時提供患者中醫針灸、推拿及中草藥等的復健與養護服務。

拓展營收來源的同時，馬光表示，三就是發展糖尿病慢病管理業務已超過三年，在軟硬體系統及醫護人員培訓等均達一定水準，公司以既有的糖尿病慢病管理系統切入中風後慢病管理業務，將可望在很短時間內達到損平點。

馬光表示，天津馬光營運表現大幅成長原因主要來自於中國大陸人口老齡化和慢性病患病率的提升，以目前估計天津整體約有80多萬病患需接受中風後長期復健及治療，中風後慢病管理業務將會是公司未來主要的成長動能之一，預估明年天津馬光的慢病管理業務將可望較今年成長30％以上。

展望第4季營運，馬光持樂觀審慎的態度，主要在於天津馬光的慢病管理與自費專科業務均維持高速成長，現在11月起切入中風後慢病管理業務，各項醫保門診業務也開始進入旺季，再加上公司於10月已順利處份新加坡國際學校AIS股權，可望挹注第4季處份獲利，中長期營運成長動能無虞。