陳同佳殺女友想來台自首　法務部：沒有拒收但應由港府優先審理

▲陳同佳(左)2018年2月間在台灣殺害同行女友(右)，裝入旅行箱棄屍後逃回香港。（圖為資料照／監視器畫面翻攝）

記者劉昌松／台北報導

涉嫌殺害女友棄屍的香港籍嫌犯陳同佳有意來台自首，連日引起台港司法管轄爭議，法務部和陸委會21日晚間共同舉行記者會，法務部長蔡清祥提出處理本案的3原則，蔡表示「不允許殺人犯逍遙法外」，但「應由香港政府優先審理」，「香港政府不能放殺人犯在外趴趴走」。陸委會則呼籲，台港有關部門趁此機會，建立可長可久的司法互助機制，從根本解決問題。

陳同佳2018年2月間和女友以觀光名義來台，卻在投宿旅館內殺害女友並棄屍，隨即搭機回到香港，負責偵辦的士林地檢署多次向香港提出司法互助請求未果，已在2018年底對陳發布通緝。

▲法務部長蔡清祥(左)與陸委會副主委邱垂正共同舉行記者會說明陳同佳案 。（圖／記者劉昌松攝）

法務部長蔡清祥21日晚間記者會一開始，就表示陳同佳案，「不能私了，不允許殺人犯逍遙法外」，而台灣處理本案的3項原則，包括台港雙方都有司法管轄權，行為嫌疑人和被害人都是港籍，嫌疑人現遭港府羈押中，考量港人港審的審判優先性、便利性，應由香港政府優先審理。

其次是香港政府不應該讓犯罪嫌疑人任意遊走，以免發生串證之虞，中華民國政府絕對不會私了；最後，蔡清祥強調，中華民國政府從未放棄管轄權，從不卸責，過去多次去函港府，希望取得相關事證，但都被港府置之不理，現在中華民國政府願意提供相關事證給香港政府。

▲陳同佳有意為涉嫌殺害女友來台投案，引起台港司法風波。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

蔡清祥表示，行政院已責成法務部、陸委會組成專案小組，與港方接洽，若香港法院裁定香港沒有管轄權，中華民國政府願意接下後續處理，但港府應在另案即將期滿之際，立即逮捕嫌疑人，以伸張正義。陸委會副主委邱垂正則表示，台灣沒有拒收(嫌犯)的問題，當務之急，應該是雙方主管部門坐下來討論，建立台港雙方可長可久的司法互助機制，從根本解決問題。



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