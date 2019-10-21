校長3子女返現場招魂　茫然抬頭見「避風港燒成焦黑」...哭腫雙眼不發一語

▲曾俊凱的親屬到現場招魂 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／綜合報導

新北市鶯歌區德昌二街一處獨棟透天厝深夜的一場惡火，奪走了鳳鳴國小校長曾俊凱夫妻及外甥的性命。21日下午，夫妻倆的3名子回到事發現場招魂，3人表情哀戚，全程不發一語，場面令人鼻酸。

意外發生在21日凌晨1點多，透天厝3樓陽台突然竄出火舌，當時曾俊凱還在屋內大聲求助，「快叫消防隊」，鄰居也迅速報案，但卻來不及阻止悲劇，消防員最後在4樓後陽台的位置發現曾難遺體，已呈蜷曲焦屍，而其妻及外甥也受困屋內，救出後送醫仍宣告不治。另外，曾男外甥女即時從3樓跳窗逃生，雙腳大腿骨折，意識清楚，至於詳細的事故原因，還有待警消進一步調查釐清。

▲曾俊凱的3名子女戴著口罩神情哀戚，全程不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

21日下午，曾俊凱夫妻的3名子女回到事發現場招魂，看著過去一家人在裡頭幸福甜蜜的住家，如今卻被燒成一片漆黑，而父母還因此葬身火窟，3人神情哀戚，全程不發一語，堅強的模樣也格外令人不捨。

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