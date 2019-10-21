施振榮攜手青年藝術家創作　「覓・無齡」首創「藝企共創」切入銀光經濟

▲左起為青年藝術家崔蘇珊、李杰恩、宏碁創辦人施振榮、共同策展人李竺姮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮退休後的生活更精彩，今（21）日宣布與6位青年藝術家「藝企共創」，攜手宏碁、桂冠、裕隆、新光、智榮基金會，以5幅互動式藝術作品展示「覓・無齡」，並從10月31日到11月3日在高雄展覽館「2019亞洲樂齡智慧生活展」展出。

施振榮表示，「無齡」是整個從健美的外表到心靈安頓，變成一個無齡的情境，並以自己為例，他自稱Stan哥就是無齡的表現，他的生活並不會因為70歲退休而安逸，甚至退休後更加忙碌，做的是關心社會的事情，尤其是高齡社會，他相信銀光經濟是未來很大的新市場。

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「覓·無齡」共同策展人李竺姮表示，無齡生活有4大新生活規律，包括兼顧內外健康的「健美」、因財務安定與環境安全雙全帶來的「身心安頓」、在社交人際與家庭關係皆找到平衡的「自由連結」、能以無畏之姿擺脫年齡包袱的「無齡意志」，透過藝術、企業、生活來做跨界結合。

▲施振榮攜手青年藝術家創作「覓・無齡」。（圖／記者姚惠茹攝）

李竺姮說明，每個主題由青年藝術家結合企業來進行創作，以「健美」來說就是桂冠合作，有針對長輩肌少症問題推出的蛋白質湯品；還有「身心安頓」結合新光保險，針對財務安定與環境安全做全齡服務， 以五百萬大傘呈現保護的精神，強調新光的光無所不在的照亮每一個家庭。

李竺姮指出，「自由連結」則是結合裕隆福祉車， 做到讓身心障礙者或是長輩乘車不再像貨物，而是受到尊重的與乘客同座，展現出行移動友善的服務；至於「無齡意志」則是攜手宏碁與智榮基金會，搭配「樂齡平板」做到一鍵上手，建立長輩自己的信任圈。

參與藝企共創的藝術家崔蘇珊表示，對於「見·無齡」的想法初衷，期待的是「希望以後也會有人這樣對我」，於是創作成「我的溝通媒介」來試圖與上一代好好溝通，跨越隔閣，順便提醒自己，未來二十年後的狀態。

藝術家李杰恩則表示，「無齡」可以解釋為不再受到時間的限制，讓他想到手，因為手是人類意志的延伸，特別挑選三個實踐無齡生活的長輩之手，其中一位就是手勢比「YA」的施振榮，做為知識份子，可以看到時間在他的手上留下了歲月的痕跡，但他比出的手勢則是對於無龄的生活態度。