西門町當卡丁車場！騎士嗆警：只喝小罐保力達　拒測重罰18萬

▲林姓騎士喝保力達上路蛇行、遭警方攔檢拒測開罰18萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

20日下午16時30分，萬華警分局警員在台北市西門町西寧南路成都路口發現一輛機車騎士蛇行，警方立即請林姓騎士靠路邊停，結果警方攔查引發機車駕駛不滿，下車與警員在路上爭論引發民眾圍觀，有民眾還把警民爭論過程PO到爆料公社引起網友討論。

▲林姓騎士喝藥酒上路蛇行拒測、警方依規定扣車開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警分局漢中街派出所則說明，當時巡邏警網發現林姓男子騎機車搖晃蛇行，警員顧慮他安全請他停車，結果發現林男身上散發濃厚酒味，警方要求他出示證件並接受呼氣酒精濃度檢測。警方關切詢問林男有無喝酒，林男自己表示：「我只有喝一罐保力達、小罐的啦！」

但警方認為林男有喝酒，卻不配合酒測，攔查過程中林姓駕駛不斷撥打電話給友人，警認為他藉故拖延酒測，經警員說明拒絕酒測的法律相關規定後，林男當場表示拒絕酒測，警方因此依道路交通管理處罰條例第35條第4巷規定開出拒測需繳納18萬元罰單。

萬華警分局交通組表示，呼籲民眾「酒後不開車，開車不喝酒」避免危急自己及他人生命身體安全，如因酒駕遇攔停時應配合警方實施酒測，如拒測將「處以18萬元罰鍰、吊銷駕照3年不得考領、參加道安講習及當場移置保管車輛」希望民眾切莫酒後駕車。

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