5G長期發展趨勢明確　推進半導體產業維持快速增長

▲ 5G發展為半導體產業成長提供機會。（圖／達志／示意圖）

記者李瑞瑾／台北報導

半導體是電子設備中不可或缺的元件，未來十年5G、AI、物聯網等長期趨勢，將使半導體產業繼續保持快速增長。國泰投信表示，投資人長期佈局5G相關ETF，可參與到最上游、高毛利的5G商機。

美中貿易協商於本月11日終見曙光，有機會達成首階段協議，激勵當日晚間美股急漲，其中以代表半導體趨勢的費城半導體指數漲幅最大，達到2.27%。統計至上週五（18日）美股收盤，美國費半指數最近收盤價1590.09點，今年以來指數累積報酬率達38.59%，為主要美股指數中最佳，目前10日線位在1579.71點，月線位在約1567.8點。

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國泰ETF經理人游日傑指出，半導體是電子設備中不可或缺的元件，而未來十年5G、AI、物聯網等長期趨勢，將使半導體產業繼續保持快速增長。根據調研機構Statista指出，全球半導體市場預計將從2019年的約5,770億美元，增長至2024年的8,315億美元。

▲ 未來手機也都將升級成5G通訊。（圖／123rf）

游日傑表示，近期許多手機、電信大廠，皆積極進行5G布局，而5G相關上、下游產業鏈，可概分為5G晶片、網絡規劃、基站類、光纖模組，下游終端設備等等，其中又以5G晶片等半導體需求毛利率最高，可達50%以上。

費城半導體指數涵蓋包括台積電ADR在內的30檔美國掛牌半導體公司，以費半指數重要成份股進行觀察，其中泰瑞達受惠於5G基地台需求加速，其主力商品SoC晶片2019年第二季銷售金額為5.64億美元，較第一季成長14%，毛利率則來到約57.5%的水平。 此外，Qorvo公司生產的無線射頻（RF）晶片，未來在5G基站建置下，每個設備預計可提供高達1200美元的RF晶片銷售機會。

另外，今年4月蘋果與高通達成和解，激勵高通股價單日上漲約23%，即是因為蘋果的5G手機計畫，若無高通晶片將無法實現，由此可知晶片廠在5G趨勢中的關鍵地位。游日傑表示，投資人長期佈局5G相關ETF，可參與到最上游、高毛利的5G商機。