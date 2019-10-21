韓國愉快歸化肯亞馬拉松選手　「吳走韓」成東京奧運奪金大熱門

▲本名威爾遜（Wilson Loyanae Erupe）的南韓馬拉松選手吳走韓（Oh Joo-han）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

南韓史上第一位歸化入籍的馬拉松選手吳走韓（Oh Joo-han），在2019年慶州國際馬拉松跑出2小時08分42秒的成績，達標東京奧運參賽資格，也將在明年首度穿上太極旗戰袍，征戰東京奧運馬拉松項目，這也是吳走韓歸化南韓後，首度完成全程馬拉松賽事。

在20日舉行的慶州國際吳走韓跑出2小時08分42秒獲得亞軍，雖然敗給跑出2小時08分21秒肯亞選手肯尼迪（Kennedy Cheboror），但是吳走韓還是達標東京奧運參賽資格（2小時11分30秒）。

▲吳走韓（左二）成為東京奧運馬拉松的奪金大熱門。（圖／達志影像／美聯社）



根據南韓媒體《東亞日報》報導，取名吳走韓的韓文意義是「只為韓國而跑」，他接受訪問時表示，「很遺憾沒有達成賽前設定的2小時05分紀錄與奪冠的目標，不過因為長期目標是東京奧運會奪牌，所以現在所有訓練都配合東京奧運進行」。

指導吳走韓的白石大學教授吳昶錫(音譯）表示，「奧運馬拉松屬於排名賽，不是紀錄賽，引此把重點放在解讀對手的節奏，與如何在前面領跑，11月底吳走韓將回到肯亞訓練，明年3月首爾馬拉松前夕才會返韓」。

▲吳走韓的最佳紀錄就是在2016年首爾馬拉松所締造的。（圖／達志影像／美聯社）



吳走韓本名威爾遜．洛亞奈．埃魯佩（Wilson Loyanae Erupe），1988年出生今年31歲，曾在南韓唯一的國際田徑聯盟（IAAF）金標認證賽事首爾國際馬拉松4度奪冠（2012年、2015年、2016年、2018年），在慶州國際馬拉松賽上3次奪冠（2011年、2012年、2015年），2016年的首爾馬拉松締造個人最佳紀錄2小時05分13秒，但是曾在2012年的賽前藥檢檢查出禁藥紅血球生成素（EPO）的陽性反應，於2013年起被禁賽2年，2018年透過特別入籍的方式歸化成為南韓國民。不過從2018年7月31日吳走韓入籍開始的3年內，他跑出的紀錄成績都不能算是南韓國家紀錄。

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