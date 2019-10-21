南投「香郁拾穗」茶博會圓滿閉幕　60萬參訪人次創新高

▲南投茶博圓滿閉幕，60萬參訪人次創新高。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

2019南投世界茶業博覽會20日劃上完美句點，11天的展期，參觀人次及營業額都創新高，參觀人次近60萬人，銷售金額則達8500萬元，都比去年大幅增加，創造了無限創意與佳績，獲得各界肯定，也為南投縣的茶產業締造另一波高峰。

今年茶博會展售場域共分為優質茶展售區、茶器區、咖啡展售區、農特產展售區、美食區及中興大操場周遭21個特色館及體驗區，各館均發揮展館特色在活動期間館館擠滿遊客，館內各茶活動體驗滿足顧客需求廣獲遊客肯定。

活動期間也創造了許多紀錄，包括千人揉茶、千人茶會、千人擂茶及千人野餐均反應熱烈，不論採網路報名或採現場取票幾乎都以秒殺速度或大排長龍一票難求，每日活動開場「香郁拾穗」限量杯更是大排長龍，可見遊客對活動肯定與熱情支持。

▲喜列克原住民舞蹈表演。

世界好茶在台灣，台灣好茶在南投，南投縣茶葉種植面積全國最大、茶葉種類多，加上觀光資源豐富，縣府近年來為擴大茶葉行銷，每年都吸引全國各地的民眾及外國觀光客至本縣買茶、識茶、體驗及觀光。

南投縣府表示，舉辦2019南投世界茶業博覽會，不只證明南投茶產業的蓬勃發展，更提高台灣茶在國際上的競爭力，縣府期藉由這次活動，創造商機、增加茶農的收入，同時也希望達成帶動周邊及整體觀光產業，輔導傳統農業轉型，加強品牌行銷，增加南投茶農在市場的競爭力，同時以世界博覽會的形式，展示各國的特色茶樣，呈現多元茶文化，進而凸顯台灣茶文化內涵，提高台灣茶葉的曝光率與知名度。

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