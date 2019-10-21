噴紅漆毀江口良三郎導覽牌　法官判無罪：縣府尚未點交「不屬公物」

▲江口良三郎紀念碑。（圖／翻攝自「花蓮市公所」官網）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮1名毛姓男子2018年12月在經過江口良三郎紀念公園時，因看不慣紀念碑導覽牌上記載江口良三郎的功績，憤而拿紅色噴漆及簽字筆將告示牌上的文字覆蓋，導致告示牌喪失美觀不堪使用。花蓮地院審理時認為，毛男是在該告示牌移交縣府前破壞的，當時告示牌仍屬包商物品，不屬公務員掌管物，因此判他無罪。

據判決，毛男承認自己有在江口良三郎紀念公園的導覽背上噴漆，但否認自己有毀損公務員職務上掌管物品，他辯稱，「告示牌提供的資訊是錯誤的，是有損國體的，這個危害是即時性的，所以我們公民有權利去糾正他。我認為我沒有犯罪，我是要阻止政府犯罪」。

法官審後認為，毛男所噴漆的導覽牌是2018年12月4日時辦理初驗的，隨後花蓮縣政府因有其他項目要施作廠商做改善，直到2019年1月11日才正式驗收合格，過程中尚未辦理點交程序。依據契約之約定，一旦尚未辦理點交，該物就等同沒有移交給花蓮縣政府。

而因毛男的噴漆行為是在紀念碑移交縣府單位管理的前2天，12月6日時紀念碑還不屬於管物公務人員的實力支配中，並不屬公務員職務上掌管之物品，屬包商物品。花蓮地院法官認定毛男沒有涉嫌妨害公務，判他無罪，全案仍可上訴。

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